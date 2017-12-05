  • BIST 106.017
  • Altın 158,749
  • Dolar 3,8724
  • Euro 4,5944
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 14 °C

Önce Çarptılar, Sonra Öldüresiye Dövdüler

» »
Önce Çarptılar, Sonra Öldüresiye Dövdüler
Eskişehir'de, yolda yürüyen kişiye önce otomobille çarpan şahıslar ardından çarptıkları kişiyi sopalarla dövüp bıçakladı.

Eskişehir'de, yolda yürüyen kişiye önce otomobille çarpan şahıslar ardından çarptıkları kişiyi sopalarla dövüp bıçakladı. Olayın 3 şüphelisi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Eskibağlar Mahallesi Akmescit Sokak'ta yürüyen E.D.'ye (42), plakası tespit edilemeyen bir otomobil çarptı. Ardından araçtan inen 3 kişi, E.D.'yi sopa ile darp ettikten sonra bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan şahıs, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hemen Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan E.D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen görüntü, olayın şiddetini gözler önüne serdi. Görüntülerde, yol ortasında bekleyen E.D.'ye aracın çarpmasının ardından sopalarla darp edilmesi saniye saniye görülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlan İl Emniyet Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen şüpheliler S.E., B.B. ile İ.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kazada Hayatını Kaybeden Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı05 Aralık 2017 Salı 14:33
  • Ölü Bulunan Kardeşler Zehirlenmemiş05 Aralık 2017 Salı 14:28
  • Önce Çarptılar, Sonra Öldüresiye Dövdüler05 Aralık 2017 Salı 14:28
  • Kargo Şirketinde Uyuşturucu Operasyonu05 Aralık 2017 Salı 14:23
  • Midyat’ta 6 Bin 300 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi05 Aralık 2017 Salı 14:23
  • Hayvanseverler "Cesi" İçin Toplandı05 Aralık 2017 Salı 14:23
  • Elazığ’da 15 Yer ’Özel Güvenlik Bölgesi’ İlan Edildi05 Aralık 2017 Salı 14:18
  • Arazi Anlaşmazlığında Kan Aktı: 1 Ölü, 4 Yaralı05 Aralık 2017 Salı 14:18
  • Trabzon’da Kore Gazileri ’Ayla’ Filmini İzledi05 Aralık 2017 Salı 14:18
  • Trafikte Terör Estiren Motosikletli Maganda Yakalandı05 Aralık 2017 Salı 14:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti