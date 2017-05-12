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Önce Kamyonete Sonra Elektrik Direğine Çarptı

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Önce Kamyonete Sonra Elektrik Direğine Çarptı
Akhisar'da İzmir-İstanbul Devlet Karayolu Tütün Otel Kavşağı'nda park halindeki bir kamyonete çarpan araç savrularak elektrik direğine çarparak durabildi.

Akhisar'da İzmir-İstanbul Devlet Karayolu Tütün Otel Kavşağı'nda park halindeki bir kamyonete çarpan araç savrularak elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 22.40 sıralarında İzmir - İstanbul Devlet Karayolu üzerinde meydana geldi. İstanbul istikametine doğru ilerleyen 45 YB 8890 plakalı otomobil ışıklarda yol kenarında park halinde bulunan 45 YN 234 plakalı kamyonete çarptı. Çarpma sonrası savrulan otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Kaza sonrası otomobilde yolcu bölümünde bulunan henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi yaralanırken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yaralı ilk müdahalenin ardından Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine tedavi edilmek üzere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Önce Kamyonete Sonra Elektrik Direğine Çarptı

Önce Kamyonete Sonra Elektrik Direğine Çarptı

Önce Kamyonete Sonra Elektrik Direğine Çarptı

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