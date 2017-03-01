Önce Tedavi Oldu Sonra Hakaret Etti

Erzurum'un İspir ilçesinde bir vatandaş şikâyeti üzerine hastaneye giderek önce tedavi oldu sonra doktora hakaret etti.

Erzurum'un İspir ilçesinde bir vatandaş şikâyeti üzerine hastaneye giderek önce tedavi oldu sonra doktora hakaret etti.

Edinilen bilgilere göre olay, İspir İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisinde meydana geldi. İddiaya göre Ö.F.A. isimli şahıs yüksek ateş ve baş ağrısı şikayeti ile ilçe devlet hastanesine geldi. Acil serviste görevli Doktor Y.Ç. hastaya neyin var diye sorduğunda, hastasından yüksek ateş ve baş ağrısı olduğu cevabını aldı. Bunun üzerine Doktor Y.Ç. hastası Ö.F.A.'ya gerekli tedavi yaptıktan sonra ilaç reçetesini yazdı. Daha sonra Ö.F.A. acil servisten çıkarken Doktor Y.Ç.'ye hakaret etti. Bunun üzerine doktor gerekli mercileri arayarak şahıs hakkında şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.