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Önce Türk kadınına haklar tanındı

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Önce Türk kadınına haklar tanındı
CHP İl Başkanı Av. Akcagöz, kadın haklarının bir çok medeni ülke kadınından önce Türk kadınına tanındığını söyledi.

CHP Samsun İl Başkanı Av.Tufan Akcagöz, kadınların seçme ve seçilme haklarını elde etmesinin 83. yıl dönümü olan 5 Aralık nedeniyle bir açıklama yayınladı.

Kadının, ikinci sınıf vatandaş olmaktan, asli unsur haline, Cumhuriyet’le birlikte geldiğini hatırlatan Akcagöz, kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, kadınlara güveninin eseri olduğunu dile getirdi. Alınan bu kararın, Türk kadınına dönem itibariyle sosyal ve siyasal hayatta bütün milletlerin üstünde yer vermiş olduğunu da aktaran Akcagöz, "Türk kadınının çarşaf ve peçeden kurtulması, sadece şekli yönüyle ele alınamaz. Önce belediye seçimlerinde, sonrasında da milletvekili seçimleri için kadınlara tanınan seçilme hakkı, bir çok medeni ülke kadınından önce Türk kadınına tanınmıştır. Türk kadını bunun kıymetini bilmelidir. Aksi halde kendisini bekleyen son, karanlıktan ötesi değildir” dedi. Barış GÖK

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