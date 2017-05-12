IHAAW235445-GEN/11-05-2017 - Önceki gün beyin ölümü gerçekleşen ünlü şarkıcı İbrahim Erkal, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 11.05.2017 23:54:45 TSI NNNN
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Önceki Gün Beyin Ölümü Gerçekleşen Ünlü Şarkıcı İbrahim Erkal, Tedavi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti.
IHAAW235445-GEN/11-05-2017 - Önceki gün beyin ölümü gerçekleşen ünlü şarkıcı İbrahim Erkal, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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