Onkoloji Hastalarına Müzikli Yılbaşı Kutlaması

Medical Park Tarsus Hastanesi Onkoloji Kliniği'nde tedavi göre hastalar, yeni yıl kutlamasıyla moral buldu.

Medical Park Tarsus Hastanesi Onkoloji Kliniği'nde tedavi göre hastalar, yeni yıl kutlamasıyla moral buldu. Hastalar kutlamada canlı müzik keyfi de yaşadı.

Onkoloji Kliniği koridorunda düzenlenen sadece yılbaşı kutlamasına hastaların yanı sıra Tarsus İlçe Sağlık Müdürü Füsun Kaleli, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mahmut Erin, hastanenin genel müdür yardımcısı Orhan Altınöz, Başhekim Op. Dr. Zeynel Canoğulları, Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Alper Ata, hemşireler, idari personel ve hasta yakınları katıldı.

Etkinlikte, hastalar adına Recai Kablan ile hastane yönetimi, hekimler ve konuk bürokratlar yeni yıl pastasını kesti. Ardından Akın Çökel ve ekibinin sanat müziği ve pop müziği dinletisi başladı. Müzik dinletisi ve kutlamayla hastalar keyifli birkaç saat geçirdi. Başhekim Op. Dr. Zeynel Canoğulları, yeni yılı onkoloji hastalarıyla kutlamak istediklerini, bu nedenle böyle bir organizasyon yaptıklarını söyledi.