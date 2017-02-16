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Onkur Heyetinden Dtso’ya Ziyaret

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Onkur Heyetinden Dtso’ya Ziyaret
Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu ile Avrupa Komisyonu'ndan yetkili Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında...

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu ile Avrupa Komisyonu'ndan yetkili Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında görevlendirilen Onaylanmış CE Kuruluşlar-ONKUR toplantısı kapsamında Diyarbakır'a gelen ONKUR Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ergin ve ONKUR üyeleri Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Her yıl düzenlenen ve bu yıl İstanbul'da gerçekleşmesi planlanmasına rağmen EuroGap'ın daveti ile Diyarbakır'da gerçekleşecek olan toplantıya katılım kapsamında ilimize gelen ONKUR heyeti gerçekleştirdiği kurum görüşmeleri kapsamında DTSO yönetimini de ziyaret etti. EuroGap Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Fidanboy'un daveti üzerine Diyarbakır'a gelen heyet, DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sayar ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Pervane tarafından ağırlandı.

Ziyaretle ilgili konuşan Sayar, görüşmeden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Diyarbakır ekonomisi ve yatırım potansiyeli açısından öne çıkan sektörler hakkında heyete detaylı bilgi verdi. Cazibe merkezleri programı kapsamında Diyarbakır'daki ön başvuruların sektörel dağılımı hakkında da heyete bilgi veren Sayar, ilin yatırım avantajlarının önemine de dikkat çekti.

Onkur Heyetinden Dtso’ya Ziyaret

Onkur Heyetinden Dtso’ya Ziyaret

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