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'Onlar turizm elçisi'

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'Onlar turizm elçisi'
AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, "Olimpiyatlar için farklı ülkelerden Samsun'a gelen sporcular ve ailelerine göstereceğimiz misafirperverlik, şehrimizin tanıtımına katkı sağlayacaktır" dedi

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, 18-30 Temmuz tarihleri arasında Samsun'da düzenlenecek olan 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları öncesi okçuluk, bowling, buz pateni, Atletizm Stadı ve 19 Mayıs Stadyumu'nda görevlileri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı, başarılar diledi. 

Milletvekili Köktaş yaptığı ziyaretler hakkında şu açıklamayı yaptı; "Samsun'un bugüne kadar almış olduğu en büyük organizasyon olması dolayısıyla bunun çok iyi değerlendirmesi gerekmektedir. İlimizde sporcu yakınları ile birlikte 10 bine yakın misafirin ağırlanacağı da dikkate alındığında onlara göstereceğimiz azami misafirperverlikle her biri Samsun'un tanıtımında bir elçi durumunda olacaktır" dedi.

'DOSTLUK KÖPRÜLERİ KURACAĞIZ'
AK Partili Köktaş, "Bu organizasyona sadece bir spor müsabakası olarak bakmamamız gerekiyor, aynı zamanda dostluk köprülerinin kurulduğu, bu vesileyle iş imkanlarının geliştiği bir organizasyon olarak bakmak durumundayız. Geçen hafta Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan'ın da katılımıyla gerçekleştiren törende bu organizasyona ve şehir ulaşımına ciddi bir şekilde rahatlatacak bir dizi üst geçit ve kavşakların açılışını yaptık. Şehrimize bir çok spor tesisinin kazandırılmasına vesile olan organizasyonda başta Gençlik ve Spor Bakanımız sayın Akif Çağatay Kılıç olmak üzere, belediyelerimize, emniyet güçlerimize, katkılarından dolayı şehrimizin adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Köktaş, bu muhteşem tesislerin şehrimize, ülkemize, sporumuza hayırlı olmasını diliyorum." Yalçın KARATAŞ

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