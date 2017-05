Onlar Vatanın Bir Günlük Askerleri

Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığına gelen engelli vatandaşlar, yeminlerini ederek bir günlük askerlik yaptılar.

Silah altına alınmaları 1111 Sayılı Askerlik Kanunu ile mümkün olmayan engelli vatandaşlar, askerlik vazifelerini sembolik olarak gerçekleştirdiler. Eskişehir'de bulunan 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'na gelen özel askerler, kıyafetlerini giyerek, kendileri için hazırlanan törende askerlik yeminlerini ettiler.

Törende bir konuşma yapan Hava Pilot Tuğgeneral Erdoğan Gür, silah arkadaşlarına "Hoşgeldiniz" diyerek sözlerine başladı. "Her Türk asker doğar" sözüne vurgu yapan Gür, "İlklerin öncüsü, Türk havacılığının beşiği 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle düzenlenen temsili askerlik eğitimi yemin törenine hoşgeldiniz. Bugün burada 1111 Sayılı Askerlik Kanunu kapsamında silah altına alınmaları mümkün olmayan vatandaşlarımızın bu hak ve ödevlerini sembolik olarak yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla toplanmış bulunmaktayız. Öncelikle biraz önce sizlerin huzurunda yemin ederek asker olan, yürekleri vatan sevgisiyle dolu bu genç kardeşlerimize, Mehmetçiklerimize seslenmek istiyorum. Değerli silah arkadaşlarım; silah, bayrak ve namusunuz üzerine yemin ederek gerektiğinde vatan için canınızı seve seve feda edeceğinize söz verdiniz. Şimdi sizler bu kutsal görevi yerine getirmek üzere and içerek görece başlamış bulunmaktasınız. Bu görevi bir vatan borcu bilip katılmanızdan dolayı sizleri kutluyor, burada geçirdiğiniz bir günlük sürenin 1. Ana Jet Üs Komutanlığını ve askerlik mesleğini tanımanız açısından güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Değerli anne ve babalar; her Türk asker doğar ve her anne baba çocuklarının asker olmasını gönülden ister. İşte bugün Asker Ocağı'na gönderdiğiniz kınalı kuzularınız için bu dileğinizin gerçekleştiğine hep beraber şahit olduk. Çocuklarınız artık bu şerefli yuvanın birer ferdi ve yüce Türk milletinin askerleri oldular. Onlarla gurur duyabilirsiniz" dedi.

Askerliğe 19 yaşında adımını atan Arda Çolak, mutlu olduğunu anlatarak, "Çok güzel bir duygu. Asker arkadaşlarım ve ailem yanımda, çok mutluyum" diye konuştu.

Yemin töreni sonrası duygularını dile getiren Mustafa Uygun, "Büyüklerimize teşekkür ederiz. Anlatılmaz yaşanır, çok güzel bir duygu. Bugün bu duyguyu yaşadık" derken, anne Perihan Uygun ise "Oğlumu böyle görünce çok duygulandım. Çok duygulandık. Allah herkese nasip etsin" şeklinde konuştu.