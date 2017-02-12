Onların Da Sevgilileri Bisikletleri

Eskişehir Bisiklet Derneği (VELESBİD) 13 Şubat'ta Sevgililer Gününe özel bisiklet turu düzenleyecek.

Eskişehir Bisiklet Derneği (VELESBİD) 13 Şubat'ta Sevgililer Gününe özel bisiklet turu düzenleyecek.

14 Şubat Sevgililer Gününe az bir zaman kala çiftler birbirine hediye almanın peşine düşerken, Eskişehir Bisiklet Derneği farklı bir etkinliğe imza atacak. "Bisiklet aşktır. Aşıksan bas pedala" parolasıyla yola çıkan bisiklet severler, kas gücüyle değil sevgi gücüyle pedallayacaklar. Sağlıklı yaşama katkı sağlamak amacıyla 13 Şubat Pazartesi günü saat 19.30'da Espark Alışveriş Merkezi önünde düzenlenecek etkinliğe tüm Eskişehirliler davet edildi.