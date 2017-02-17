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Onların Geçim Kaynağı Tahta Kaşıklar

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Onların Geçim Kaynağı Tahta Kaşıklar
Kütahya'nın Gediz ilçesi Saruhanlar köyünde, halkın tamamı tahta kaşık yaparak geçimini sağlıyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesi Saruhanlar köyünde, halkın tamamı tahta kaşık yaparak geçimini sağlıyor. 65 haneli Saruhanlar köyü sakinlerinin yaptıkları tahta kaşıklar, yurt dışına da ihraç ediliyor. Köylüler, atalarından kalan mesleği yıllardır devam ettiriyor. Kayın ağacından yemek, süs ve oyun kaşığı olmak üzere üç çeşit kaşık yapan köylülerin tek sıkıntısı ürünlerininin değerinden düşük fiyatla gitmesi. Aylık 500 ile bin lira arası gelir elde ettiklerini belirten Ali Rıza Akpınar ve eşi Fadime hanım 5 yaşından beri bu işi öğrenip yaptıklarını Konya, Bursa, İstanbul, Balıkesir ve daha bir çok ile sattıklarını söylediler.

68 yaşında olan Fadime Akpınar günde 12 saat el emeği göz nuru döktüklerini ancak kaşıklarımızın değerinin düşük olmasının kendilerini üzdüğünü, yinede ekmek parası için kaşıkçılık sanatına devam ettiklerini söyledi.

72 yaşında olan Ali Rıza Akbulut, "Bu meslek bize atalarımızdan kaldı. Köyde kadın-erkek, genç-ihtiyar herkes bu meslekle uğraşıyor. Yaptığımız kaşıkları yurdumuzun dört bir yanına satıyoruz. Son yıllarda da yurt dışına ihraç etmeye başladık" diye konuştu. (YD-EFE)

Onların Geçim Kaynağı Tahta Kaşıklar

Onların Geçim Kaynağı Tahta Kaşıklar

Onların Geçim Kaynağı Tahta Kaşıklar

Onların Geçim Kaynağı Tahta Kaşıklar

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