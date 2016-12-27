Onların 'Yetim Kardeşi' var

Kırıkkale'de Atatürk Ortak Okulu öğrencileri, yetim çocukların korunabilmesi ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirilebilmesi için "Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var (İyilikte Yarışan Sınıflar)" projesine tam destek verdi.

24 BİN YETİME ULAŞILDI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteklediği proje kapsamında ülkemizdeki tüm okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, özel okul ve Kur’an Kursu öğrencileri, harçlıklarından biriktirdikleri paraları yetim kalmış bir çocuğun ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bağışlamasını amaçlıyor. 2013 yılında başlayan ve Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim-Bir-Sen ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın destek verdiği kampanya vesilesiyle 8 bin 848 kurumdaki 1 milyondan fazla iyiliksever öğrenci, 2016 itibariyle Türkiye ve dünya genelinde 24 binden fazla yetim çocuğun bakımını üstlendi.

İYİLİK KÖPRÜLERİ KURULUYOR

Proje kapsamında her sınıfın kendi akranı olan bir yetimin ihtiyaçlarını karşıladığı bu kampanya ile dünyanın farklı noktalarına 'iyilik köprüleri' kuruluyor. Köprünün bir ucunda yer alan yetim çocuklar bu sayede dışarıdaki tüm tehlikelerden korunarak insani bir yaşam sürme fırsatı bulurken, diğer ucundaki yardımsever öğrenciler ise paylaşmayı, bilinçli ve duyarlı olmayı öğreniyor. Proje yetkilileri, "Kelebek etkisi misali yapacağınız küçük yardımlarla, bir yetimin ihtiyacını karşılayabilir, hayallerini gerçekleştirebilirsiniz" şeklinde görüş bildirdi.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE