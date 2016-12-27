  • BIST 76.699
  • Altın 128,963
  • Dolar 3,5257
  • Euro 3,6884
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 9 °C
  • ESKİ BAŞKANLAR SAMSUNSPOR'A NE KADAR DESTEKLEDİ?
  • HABERİNİZ VAR MI? BEĞENMEDİKLERİNİZ SİZE FARK ATTI!
  • Samsun'dan ne istiyorlar?
  • ESKİ BAŞKANLAR SAMSUNSPOR'A NE KADAR DESTEKLEDİ?
  • HABERİNİZ VAR MI? BEĞENMEDİKLERİNİZ SİZE FARK ATTI!
  • Samsun'dan ne istiyorlar?
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler

Onların 'Yetim Kardeşi' var

»
Onların 'Yetim Kardeşi' var
Kırıkkale'de Atatürk Ortak Okulu öğrencileri, yetim çocukların korunabilmesi ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirilebilmesi için "Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var (İyilikte Yarışan Sınıflar)" projesine tam destek verdi.

24 BİN YETİME ULAŞILDI
Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteklediği proje kapsamında ülkemizdeki tüm okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, özel okul ve Kur’an Kursu öğrencileri, harçlıklarından biriktirdikleri paraları yetim kalmış bir çocuğun ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bağışlamasını amaçlıyor. 2013 yılında başlayan ve Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim-Bir-Sen ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın destek verdiği kampanya vesilesiyle 8 bin 848 kurumdaki 1 milyondan fazla iyiliksever öğrenci, 2016 itibariyle Türkiye ve dünya genelinde 24 binden fazla yetim çocuğun bakımını üstlendi. 

İYİLİK KÖPRÜLERİ KURULUYOR
Proje kapsamında her sınıfın kendi akranı olan bir yetimin ihtiyaçlarını karşıladığı bu kampanya ile dünyanın farklı noktalarına 'iyilik köprüleri' kuruluyor. Köprünün bir ucunda yer alan yetim çocuklar bu sayede dışarıdaki tüm tehlikelerden korunarak insani bir yaşam sürme fırsatı bulurken, diğer ucundaki yardımsever öğrenciler ise paylaşmayı, bilinçli ve duyarlı olmayı öğreniyor. Proje yetkilileri, "Kelebek etkisi misali yapacağınız küçük yardımlarla, bir yetimin ihtiyacını karşılayabilir, hayallerini gerçekleştirebilirsiniz" şeklinde görüş bildirdi.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • EZGİLİLER-OXFORD İŞ BİRLİĞİ23 Aralık 2016 Cuma 18:10
  • Altın yürekli çocuk23 Aralık 2016 Cuma 18:00
  • Canik Kent Konseyi hedef kesimi belirledi21 Aralık 2016 Çarşamba 18:26
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?21 Aralık 2016 Çarşamba 13:06
  • DEZÖDES Projesi'nin eğitimleri başlıyor20 Aralık 2016 Salı 17:46
  • Çarşamba'da 'eğitim' yatırımları tam gaz20 Aralık 2016 Salı 17:31
  • Karşıyaka'dan eğitimde 'teknoloji' seferberliği19 Aralık 2016 Pazartesi 18:51
  • Su Kaşifleri'nin projesine Başkan Şahin 'tam not' verdi19 Aralık 2016 Pazartesi 18:19
  • Öğrencilerden emniyet müdürüne moral ziyareti18 Aralık 2016 Pazar 18:57
  • 'Başımıza icat çıkarın'18 Aralık 2016 Pazar 18:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti