Önleyici Hizmetler Müdürlüğü Göz Açtırmıyor

İl Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen devriye hizmetlerine ait uygulama ve çalışmalarla ilgili bir açıklama yaptı.
Yapılan çalışmaaya göre; ekipler tarafından, "Kullanmak için Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçu şüphelisi 4 kişi yakalandı. Şahıslardan 4 gram bonzai elde edildi. Müdahale edilen diğer olaylarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 56 adet fişek, 2 adet kesici delici alet, 34 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gasp şüphelisi 1 şahıs, 1 olayda bıçakla yaralama şüphelisi 3, diğer bir olayda 1 şahıs, çalıntı motor şüphelisi 1 sahıs ile açıktan hırsızlık şüphelisi 2 şahıs da yakalandı. Son bir haftada 2 bin 26 şahıs ve 446 araç hakkında GBT sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs, 2 kayıp şahıs, 5 bakaya kaçağı şahıs da polis ekipleri tarafından yakalandı.
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