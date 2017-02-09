Önleyici Hizmetler Müdürlüğü Göz Açtırmıyor

İl Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen devriye hizmetlerine ait uygulama ve çalışmalarla ilgili bir açıklama...

İl Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen devriye hizmetlerine ait uygulama ve çalışmalarla ilgili bir açıklama yaptı.

Yapılan çalışmaaya göre; ekipler tarafından, "Kullanmak için Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçu şüphelisi 4 kişi yakalandı. Şahıslardan 4 gram bonzai elde edildi. Müdahale edilen diğer olaylarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 56 adet fişek, 2 adet kesici delici alet, 34 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gasp şüphelisi 1 şahıs, 1 olayda bıçakla yaralama şüphelisi 3, diğer bir olayda 1 şahıs, çalıntı motor şüphelisi 1 sahıs ile açıktan hırsızlık şüphelisi 2 şahıs da yakalandı. Son bir haftada 2 bin 26 şahıs ve 446 araç hakkında GBT sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs, 2 kayıp şahıs, 5 bakaya kaçağı şahıs da polis ekipleri tarafından yakalandı.