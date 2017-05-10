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Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünün Bir Haftalık Çalışmaları

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Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünün Bir Haftalık Çalışmaları
Eskişehir İl Emniyet Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünün bir haftalık çalışmaları açıklandı.

Eskişehir İl Emniyet Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünün bir haftalık çalışmaları açıklandı.

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen önleyici devriye hizmetleri, uygulama ve çalışmalarda, "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçu şüphelisi 4 kişinin yakalandığı, şahıslardan 9,6 gram bonzai maddesi elde edildiği bildirildi. Açıklamada, "Ekiplerimizce müdahale edilen olaylarda; 2 adet av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 22 adet fişek, 2 adet kesici ve delici alet, kapkaç şüphelisi 1 şahıs ve oto hırsızlığı şüphelisi 1 şahıs yakalanmış, 5326 skm. 35. madde 1 şahsa idari işlem yapılmış, toplam olarak çeşitli suçlardan 10 şahsa adli ve idari işlem yapılmıştır. Son bir haftada 1946 şahıs ve 503 araç hakkında GBT sorgusu yapılmış olup; çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs, kayıp 1 şahıs ve 16 bakaya yakalanmış, 4 araca ve sürücüsüne trafik yönünden işlem uygulanmış, 5 adet hacizli/yakalamalı araca işlem yapılmış olup, çeşitli suçlardan toplam 54 şahsa adli ve idari işlem yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü olarak tüm birimlerle halkın huzur ve güvenliği için çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi.

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