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Ontan Basketbol’un Hedefi Play-off

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Ontan Basketbol’un Hedefi Play-off
Ontan Basketbol Takımı, 1 Kasım'da başlayan Aegean Winter Cup'ta ilk karşılaşmasına çıktı.

Ontan Basketbol Takımı, 1 Kasım'da başlayan Aegean Winter Cup'ta ilk karşılaşmasına çıktı.

İzmir'e farklı ve yenilikçi projeler kazandıran Ontan İnşaat, kurduğu basketbol takımı ile Aegean Winter Cup'a katıldı. Firmanın satış ve pazarlama direktörü Özgür Güzel, sanatsal ve sportif organizasyonlara destek verdiklerini söyledi. Birçok ünlü markanın mücadele ettiği Aegean Basketbol Ligine girmekten mutlu olduklarını belirten Güzel, öncelikli hedeflerinin Play-Off'a kalmak olduğunu söyledi. Güzel, İzmirli tüm basketbol severleri Karşıyaka'daki Zübeyde Hanım Spor Komplesinde gerçekleşen maçları izlemeye davet etti.

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