Onuk, Ankara’daki Tanıtım Toplantısını Değerlendirdi

AK Parti Zonguldak Gençlik Kolları Başkanı Burhan Onuk, Başbakan Binali Yıldırım'ın startını verdiği "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması"...

AK Parti Zonguldak Gençlik Kolları Başkanı Burhan Onuk, Başbakan Binali Yıldırım'ın startını verdiği "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması" tanıtım toplantısını değerlendirdi.

Ankara Arena Spor Salonu'nda gençlik kolları teşkilatının da hazır bulunduğunu ifade eden AK Parti Zonguldak Gençlik Kolları İl Başkanı Burhan Onuk, "Zonguldak'tan 20 otobüs ile Ankara'daki tanıtım toplantısına katılım sağladık. Tüm Türkiye ekranlardan toplantıyı izlerken bizler Zonguldak'ı en iyi şekilde temsil ettik. Bunun da en güzel örneği olarak Başbakanımızın boynuna Zonguldak atkısı taktık. Tüm ilgi ve alaka Zonguldak'ın üzerine çekilmiş oldu. Aynı zamanda Zonguldak halkının sıcak selamını ilettik. Başbakanımızın start vermesinin ardından bizler de çalışmalara başladık" diye konuştu.