ONUN ARABASI VAR

Sürekli olarak trafiğe çıkıyorsanız fark etmişsinizdir.

Samsun'da araç sayısı her geçen gün artıyor. Bir yerden bir yere ulaşmak her geçen gün daha da zorlaşıyor.

Özellikle otomobil sayısındaki artış dikkatimi çekmeye başlamıştı ki, bu sadece bana mı öyle geliyor diye düşünürken, Samsun'daki araç sayısının artışı konulu bir habere denk gelince, şu istatistiklere bir de kendim bakayım diyerek soluğu TÜİK sitesinde aldım.

TUİK verilerine göre Samsun'da Eylül ayı itibari ile toplam 334,838 araç bulunuyor.

Geçen yıl yine eylül ayına ait istatistiklere göre ise bu sayı 315,569. Yani geçtiğimiz Eylül ayına göre şehrimizdeki araç sayısı %6.10 artış göstermiş. Türkiye toplamında araç artış oranı %5.47.

Samsun'da en büyük artış ise %8.01 ile 147,946'dan 159800'e yükselen otomobil sayısında görülüyor. Türkiye toplamında ise otomobil sayısında %6.63 artış görülmüş.

İller bazında kıyaslama yaparsak, araç sayısının genelde nüfus sayısıyla doğru orantılı olduğunu, nüfus sıralamasında 16. sırada olan Samsun'un taşıt sayısında 2017 Eylül istatistiklerine göre 18. sırada olduğunu görüyoruz.

Karadeniz Bölgesi araç sayılarında ise Samsun'un bariz üstünlüğü var.

Samsun'un ardından 182,850 araçla Trabzon ve 170,412 araçla Tokat geliyor.

Toplamda ise Karadeniz Bölgesi'ndeki araçların %16.69'sı Samsun'a kayıtlı.

Peki Samsun kendi içinde nasıl bir değişim göstermiş derseniz, Son 3 Eylül ayını kıyaslarsak 2014 Eylül'ünde şehrimizde kayıtlı 281,204 araç varken bu sayının son 3 yılda %19.07 arttığını söyleyebiliriz.

Bununla bağlantılı olarak baktığım istatistik ise Karayolunda meydana gelen kaza sayıları oldu.

TÜİK'te yayınlanan son istatistiklere göre Samsun'da 2016 yılında toplam 17805 trafik kazası meydana gelmiş. Bunların 3668'i ise ölümlü kaza

Bu sayıya göre Samsun Türkiye genelinde toplam trafik kazası sıralamasında 12. sırada.

Bu sayıların oranların sıralamaların hepsinin haber verdiği bir şey var.

O da şu ki Samsun trafiği giderek artan bir oranda kalabalıklaşıyor.

Üstelik toplu taşıma araçlarında da hatırı sayılır bir doluluk varken.

Peki bunun sebebi nedir?

Daha da önemlisi buna nasıl yaklaşmak, trafiği nasıl daha akışkan ve güvenli hale getirmek gerekir?

İşte bunlar üzerinde düşünülmesi lazım.

Aydın günler şehri Samsun.