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Onur Özbizerdik’e 50 Gün Sonra Tahliye

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Onur Özbizerdik’e 50 Gün Sonra Tahliye
İstanbul Ulus'ta bir eğlence mekanına silahla ateş açtığı iddiasıyla 6 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan Onur Özbizerdik, 50 gün sonra...

İstanbul Ulus'ta bir eğlence mekanına silahla ateş açtığı iddiasıyla 6 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan Onur Özbizerdik, 50 gün sonra tahliye oldu.

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Dündar Kılıç'ın torunu Alaatin Çakıcı'nın üvey oğlu Onur Özbizerdik'in İstanbul Ulus'ta bir eğlence mekanına silahla ateş açtığı iddiasıyla hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı.

İstanbul 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmasına tutuklu sanık Onur Özbizerdik cezaevinden getirilirken, avukatı da salonda hazır bulundu. Kimlik tespitinden ticaretle uğraştığını belirten Özbizerdik, aylık gelirinin 15 bin TL olduğunu kaydetti. Savunmasında olay günü Hollanda ve Türkiye arasında yaşanan gerginliğe üzüldüğünü ve sinirlendiğini kaydeden Özbizerdik, "Özellikle bayan bakanın etrafının çevrilmesi olayı beni daha fazlasıyla üzdü. Biraz da ilaç aldım. Ülkemizde çoğu zaman maç sonrasında ve düğünlerde sevinçten ateş edilir. O gün ben üzüntüden ateş etmek istedim. Biraz daha kendimi gaza getirdim. Hollanda Konsolosluğu'na gitmek istedim. Bana mani oldular. Sırf tepkimi göstermek için ruhsatsız silahımla havaya ve duvara ateş ettim" ifadelerini kullandı.

Normalde silah taşımamaya başladığını ancak 15 Temmuz'dan sonra hasımlarının aktif olduğunu duyduğunu söyleyen Özbizerdik, "Bu nedenle ruhsatsız silah taşımaya başladım. Böyle basit bir olay olmasına rağmen medya tarafından gündeme getirildi. Savcı ifademi almadan sorguya sevk etti. Sulh ceza hakimi tutukladı. Bana da sözlü olarak "Sağlığın iyi değil biraz dinlen" dedi. Benim öfke kontrolü rahatsızlığım var. Ancak bu rahatsızlık akıl hastalığı seviyesinde değil. Verilecek her türlü karara razıyım" dedi. Mahkeme, dosyadaki delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, tutuklamanın tedbir mahiyetinde olması ve tutuklamada umulan amacın gerçekleşmesini gerekçe göstererek Özbizerdik'in tahliyesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

Özbizerdik hakkında iddianame hazırlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "korku, kaygı veya panik yaratacak tarzda silahla ateş etme" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 1 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Özbizerdik olayın ardından gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece 13 Mart 2017'de tutuklanmıştı.

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