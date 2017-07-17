Onur’a Duygulu Veda

Yalova'nın Altınova ilçesinde, eşinin görevi dolayısıyla ABD'ye gidecek olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Jale Tuna Onur'a veda yemeği...

Yalova'nın Altınova ilçesinde, eşinin görevi dolayısıyla ABD'ye gidecek olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Jale Tuna Onur'a veda yemeği verildi.

Kuruluşundan bu yana görev yaptığı kurumundan eşinin yurt dışı görevi sbebiyle ayrılan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Jale Tuna Onur, duygulu bir törenle çalışma arkadaşlarına veda etti. Onur, "Dile kolay, tam 21 yıl; insan ömrünün nerdeyse yarısı. Bugün her köşesinde alın terimin olduğu, kuruluşundan bu yana çok emek verdiğim, cefasını çektiğim bir yer. Ama bir o kadar da güzel dostluklar edindim. Bir kez daha hiç bir emeğin, iyiliğin karşılıksız kalmayacağını anladım ve gururlandım. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yemeğe Altınova Kaymakamı Zafer Engin, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, kurum amirleri ve çalışanları katıldı. Yemekte ilçe protokolü tarafından Onur'a çeşitli hediyeler takdim edildi.