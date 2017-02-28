Op. Dr. Kenan Kalı’dan Gençlere Girişimcilik Tüyoları

Bornova Rotaract Kulübü Meslek Hizmetleri Komitesi üyeleri ile sohbet toplantısında bir araya gelen Op. Dr. Kenan Kalı, gençlere meslek ve yaşam deneyimlerini...

Bornova Rotaract Kulübü Meslek Hizmetleri Komitesi üyeleri ile sohbet toplantısında bir araya gelen Op. Dr. Kenan Kalı, gençlere meslek ve yaşam deneyimlerini aktardı.

Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, gençlerle gerçekleşen toplantıda iş dünyasında zorluklarla baş etmenin yollarını anlattı. Girişimcilikte başarıya giden yolun insanların kalbine dokunmaktan geçtiğini ifade eden Kalı, "Ülkemizdeki şartlara baktığımızda girişimci olmaktan caymanız için birçok neden mevcut. İnsanlar oturup düşündüğünde ve bir akıl muhasebesi yaptığında genellikle girişimci olmaktan vazgeçiyor; ancak içinde bir nebze olsun delilik taşıyanlar gözlerini karartıp girişimci olmaya karar veriyor. Bu da çok büyük bir cesaret istiyor" dedi.

Girişimciliğin kimsenin görmediğini görmek olduğunu kaydeden Kalı, bu özelliği taşıyanların başarıyı yakaladıklarını vurguladı. "Girişimcilikte başarıya giden yol, insanların kalbine dokunmaktan geçer" diyen Op. Dr. Kenan Kalı, iletişimin bu noktada yaşamsal önem taşıdığına işaret etti. Genç kuşağın her alanda olduğu gibi çalıştıkları kurumları da çok çabuk tükettiğine dikkat çeken Op. Dr. Kenan Kalı, "Birçok genç sadece işe girerek maaşını hak ettiğini düşünüyor. Aidiyet duyguları yok. Bu da çalıştıkları iş yerlerinde mutsuz olmalarına neden oluyor. Çalışanların mutsuzluğu da iş yerine yansıyor. Bu sorunu aşmamız gerekiyor. Gençleri, çalıştıkları kurumları benimseyen yaratıcı ve üretici bireyler haline getirmeliyiz. Eğer bir kurumda çalışmayıp kendi işlerini yapmak istiyorlarsa da yaptıkları işlerde inovatif olmalılar. Kendilerine hedefler belirlemeliler. Bir kasa limon alıp satacaklarsa bile hedefleri ileride ülkenin en büyük manavı haline gelmek olmalı. Yanlarında çalışanlara değer vermeli ve hepsini ailelerinin bir parçası gibi görmeliler" diye konuştu.

Ziyaretin kendileri açısından çok verimli geçtiğini belirten Bornova Rotaract Kulübü Meslek Hizmetleri Komitesi Başkanı Orçun Subaş da şöyle konuştu:

"Komite olarak bu görüşmeden çok büyük memnuniyet duyduk. Kenan Bey, bize tüm içtenliğiyle iş dünyası ve girişimcilik üstüne bilgilerini aktardı. Bornova Rotaract Kulübü Meslek Hizmetleri Komitesi olarak iş dünyasının önde gelen isimleriyle buluşarak bilgilerinden faydalanıyor ve görüş alışverişinde bulunuyoruz. Bugün bizim için çok olumlu ve faydalı bir görüşmeydi."