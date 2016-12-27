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Operada yeni yıl konseri

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Operada yeni yıl konseri
2016-2017 sanat sezonuna devam eden Samsun Devlet Opera ve Balesi, yeni yıl konseri ile 29 Aralık’ta yeni yıl coşkusunu ve umudunu seyirciyle paylaşıyor

Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Korosu’nun yer alacağı konserde Ludwig van Beethoven’ın ünlü 9. Senfonisi icra edilecek. Şef Lorenzo Castriota’nın yönettiği konserde dört opera sanatçısı  yer almakta. Soprano Seda Ortaç, Mezzo soprano Eda Çapanoğlu, Tenor Yunus Emre Kemal Sönmez, Bas solist Sabri Doğan Çapanoğlu
Koro şefi Mikhail Iskrov bu konser  için özel hazırlık yaptı. 

7 Mayıs 1824 tarihinde ilk kez Viyana'da seslendirilen 9. Senfoni, dört bölümden oluşuyor. Eserin son bölümünde Friedrich Schiller'in insanoğlunun kardeşliğini ve dayanışmasını coşkuyla vurguladığı şiiri “Neşeye Çağrı”dan bir bölüm, solistler ve koro tarafından seslendirilmekte. 9. Senfoni, Avrupa klasik müzik eserleri içinde en tanınan eserlerden biri olmasının yanı sıra Beethoven'in başyapıtlarından biri sayılmakta.  9. Senfoni, evrensel niteliği sayesinde UNESCO'nun Dünya Belleği Programı'nda da er almakta. Biletlerin  Samsun Devlet Opera ve Balesi gişesinde ve Biletiva’dan temin edilebileceği belirtildi. 

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