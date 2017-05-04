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Operanın yıldızları kulakların pasını silecek

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Operanın yıldızları kulakların pasını silecek
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Selman Ada, Samsun'da 6 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de düzenleyecekleri 'Operanın Yıldızları' konserine herkesi davet etti.

Türkiye'de operanın kurucusu kabul edilen tenor ve rejisör Aydın Gün'ün 100. doğum yılı etkinlikleri kapsamında "Operanın Yıldızları" konserinin üçüncüsü Samsun'da düzenlenecek. Samsun Atatürk Kültür Merkezi'nde prova yapan orkestranın şefi, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Selman Ada, operanın kurucusu Aydın Gün'ü unutmadıklarını bu konserlerle gösterdiklerini dile getirdi. 

Konserlerde yer alan sanatçıların her birinin yıldız olduğunu belirten Ada, şöyle devam etti: " Konserleri Mersin'de başlattık. O kadar büyük ilgi gördük ki izdiham yaşandı. Ankara'da ilgiden dolayı iki konser verdik. Biz 5 yıldızımızla çıktık turneye, yakın gelecekte bu sayıyı 10'a çıkarmayı düşünüyoruz. Opera yıldızları, bir markaya dönüşüyor. Birinci sınıf bir iş yapmaya çalışıyoruz. En değerlileri bir araya getirilir ve farklı bir şey çıkar. Bununla ilgili sonuçlar alıyoruz. Alkışımız çok bol, salonlarımız yetmiyor. Samsun halkını çok seviyoruz. Samsun Opera ve Balemiz çok önemli bir kurum. Halkımızın buraya sevgisi ve saygısı, büyük rağbeti var. Bu konsere onları bekliyoruz." dedi.

MUHTEŞEM KADRO 

Dünya opera repertuvarının en seçkin eserlerinden bölümlerin sunulacağı konserde, Türkiye'yi uluslararası düzeyde başarıyla temsil eden soprano Zerrin Karslı ve Deniz Yetim, tenor Emrah Sözer, bariton Caner Akgün, bas Tuncay Kurtoğlu sahne alacak. Marina Kvlividze'nin başkemancı olarak yer alacağı konser, 6 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. İki bölüm halinde sunulacak konser için biletler, Biletiva internet sitesi ya da opera gişesinden alınabilir.

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