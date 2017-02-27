Oprukçu: ’’Kanalizasyon Hatlarını Korumak Hepimizin Görevi’’

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), kanal çalışmaları esnasında kanalizasyon şebekelerine çok miktarda çöp atıldığının...

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), kanal çalışmaları esnasında kanalizasyon şebekelerine çok miktarda çöp atıldığının tespit edilmesi üzerine vatandaşlara uyarılarda bulundu. ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu, "Kanalizasyon hatlarını korumak ve problemsiz çalışmasını sağlamak hepimizin görevi" dedi.

Vatandaşların kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerini çöp kutusu zannederek çöpleri o alanlara attıklarını ifade eden Genel Müdür Obrukçu, "Kanalizasyon hatları çöp kutusu olarak algılanmamalı. Çünkü atılan her çöp, kanal tıkanıklıklarına neden oluyor. Bu da yine vatandaşlarımızın sıkıntı çekmesine neden oluyor. Kanalizasyonlardan hurda haline gelmiş kaynak makineleri, pantolonlar, gömlekler gibi çöpler dahi çıkmaktadır. Kanalizasyon hatlarını korumak ve problemsiz çalışmasını sağlamak hepimizin görevidir" dedi.

Kanalizasyon şebekesine suda erimeyen ve su akışını geciktiren maddelerin atılmaması gerektiğini belirten Obrukçu, "Tuvalet kağıtları, pedler, kumaş lifleri, saç, kum, toprak, mermer tozu, metal, cam, paçavra, odun, plastikler, pet şişeler vb. malzemeler de atılmamalıdır. Söz konusu malzemeler suda erimez, suda hareket etmez ve tortular halinde birikerek kanalizasyon hatlarında tıkanmalara neden olur. Özellikle kış mevsiminde giderlere atılan evsel yemek yağı atıkları ve sanayi bölgelerinden atılan yağ atıkları donarak hatların tıkanmasına neden olurken daha kötü sonuçlara yol açabilmektedir. Tuvaletlerde bir çöp kutusu bulundurulmalı ve tıkanmaya neden olabilecek malzemeler çöp kutusuna atılarak, kanalizasyon hatlarındaki tıkanmaların önüne geçilmelidir" diye konuştu.