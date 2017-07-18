Oral, Yalova’nın Kurtuluşunu Kutladı

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.
Başkan Oral, mesajında, "Kurtuluş Savaşı'nda tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşayan milletimiz, bağımsızlığı adına şanlı bir direniş göstermiştir. Kurtuluş Savaşı'ndaki bu destansı mücadeleler sonucunda cumhuriyetimizin temelleri atılmıştır" dedi.
Oral, bütün Yalovalı vatandaşların kurtuluş yıl dönümünü kutladığını ifade etti.
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