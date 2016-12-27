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Oran Çankaya Evi’nin Temeli Atıldı

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Oran Çankaya Evi’nin Temeli Atıldı
Çankayalıların sosyal mekânı halen gelen Çankaya Evlerine bir yenisi daha ekleniyor.Ç

Çankayalıların sosyal mekânı halen gelen Çankaya Evlerine bir yenisi daha ekleniyor.Çankaya Belediyesi Oran Mahallesi'nde en büyük Çankaya Evi olarak hizmet verecek ve 2 bodrum kat ile zemin katla birlikte 7 kattan oluşacak Oran Çankaya Evi'nin temelini attı.

Çankaya Belediyesi, vatandaşların sosyal-kültürel etkinlikler ile hobi ve meslek edindirme kurslarına katılımını sağlayan Çankaya Evlerinin bir yenisinin daha temeli atıldı. Geçtiğimiz hafta yeni Çankaya Evi için temel atma töreni programlayan ancak Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Rusya Federasyonu Büyükelçisi'ne yapılan menfur saldırıdan dolayı bu programını iptal eden Çankaya Belediyesi, Oran Çankaya Evi'nin temelini sessiz sedasız attı. Yedi kattan oluşacak yeni Çankaya Evi, Çankaya Evlerinin en büyüğü olacağı bildirildi.

2016 yılının son üç ayını büyük yatırımlara imza atarak tamamlayan Çankaya Belediyesi, 21. Yüzyılın halk evleri olarak nitelediği Çankaya Evlerini ilçenin dört bir yanında vatandaşların hizmetine sunuyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Mustafa Kemal'in aydınlanmacı, cumhuriyetçi anlayışının yerel ocakları olan halkevlerini yaşatmaya devam edeceğiz. Çankaya Evlerimizin her biri karanlığa karşı aydınlık ve özgürlük meşalesidir" dediği Çankaya Evlerinden Bayraktar, Sokullu ve Emek Çankaya Evlerini hizmete açtıklarını, 100. Yıl Çankaya Evi ve Oran Çankaya Evi'nin temelini de attıklarını söyledi.

2017'de yeni yatırımlar

Yılın son üç ayında Çankaya'ya 5 Çankaya Evi daha kazandırmış olmanın gururunu taşıdıklarını ifade eden Alper Taşdelen, "Hizmetlerimize ve yatırımlarımıza 2017 yılının ilk aylarında temelini atacağımız ve açılışını yapacağımız eserlerle devam edeceğiz. Ocak ayında yeni bir kreşi Çankayalıların hizmetine açacağız. Ardından iki Çankaya Evi'nin daha temelini atacağız. Kent meydanı olarak işlev görecek 3 pazaryerinin daha temelini atacağız. Yine yüzme havuzları, parklar, kreşler ve buz pateni pistini de Çankaya'ya kazandıracağız" diye konuştu. Taşdelen, belediye hizmetlerinde kullanacaklarını kaynakların üretim merkezi olan Alacaatlı Lojistik ve Üretim Tesisleri'ni de 2017'de açacaklarını belirtti.

305 kişilik çok amaçlı salon ve sergi salonu da olacak

Oran Çankaya Evi ile Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerinin sayısı 24 olacak ve binlerce Çankayalı hobi ve meslek edinme kurslarından yararlanacak. 4 bin 278 metrekare alana kurulacak ve 7 kattan oluşacak Oran Çankaya Evi'nde 305 kişilik konferans ve çok amaçlı salon, çocuk oyun odası, etüt merkezi, derslikler, atölyeler ve sergi amaçlı fuaye bulunacak. Engelliler düşünülerek planlanan ve her yaştan Çankayalıya hitap edecek Oran Çankaya Evi, bölgeye yeni soluk getirecek.

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