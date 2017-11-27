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Oran Kalkınma Ajansı Toplantısı Sivas’ta Yapıldı

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Oran Kalkınma Ajansı Toplantısı Sivas’ta Yapıldı
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) yönetim kurulu toplantısı Sivas'ta gerçekleştirildi.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) yönetim kurulu toplantısı Sivas'ta gerçekleştirildi.

Sivas Valiliği Vali Ahmet Muammer Bey Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Yozgat Valisi ORAN Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yurtnaç, Sivas Valisi Davut Gül, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Genel Meclisi Başkanı Sedat Özata ile diğer ilgililer katıldı.

Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, kalkınma ajansının hem kamu kurumlarına hem de ildeki ekonomi potansiyeli olan kobilere destek veren bir teşkilat olduğunu söyleyerek çalışmaları; Sivas, Kayseri ve Yozgat illeri olarak devam ettiriyoruz. Bu çerçevede Sivas'ta Maden Kenti Zirvesi yapıldı. Yozgat Sarıkaya'da bulunan Roma Hamamı'nın dünya gündemine çıkartılması için bir heyet İngiltere'ye gitti. Kayseri'de de "Kentimi Tanıtıyorum Gönüllüyüm" projesi kapsamında çalışmalara destek veriliyor. Tabi bu çalışmalarda projelerin doğru yönlendirmesini istiyoruz. Kamuoyunda daha kapsamlı yansıyacak şekilde çalışmaların yapılması için arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyor."dedi.

Kobilerin desteklenmesi gerektiğini kaydeden Yurtnaç, "Burada unutmayacağım bir kesim var ki; onlar da kobiler. Kobileri desteklemek gerekiyor. Kayseri'nin ekonomik şartları daha iyi durumda ama Sivas ve Yozgat'ın özellikle istihdam konusunda çalışmalar yapması gerekiyor. ORAN ve buna benzer ajanslar da bu tür çalışmaları destekleyerek bölgelerin kalkınmasına ve bölgeler arasındaki dengesizliğin ortadan kaldırılmasına ilişkin çalışmaları hep birlikte yürütüyoruz." diye konuştu.

Açıklamaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

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