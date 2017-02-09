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Ordu Büyükşehir Belediyesinde 52 Personel Törenle Sigarayı Bıraktı

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Ordu Büyükşehir Belediyesinde 52 Personel Törenle Sigarayı Bıraktı
"Dünya Sigarayı Bırakma Günü"ne Ordu Büyükşehir Belediyesi OSKİ Genel Müdürlüğünden anlamlı bir destek geldi.

"Dünya Sigarayı Bırakma Günü"ne Ordu Büyükşehir Belediyesi OSKİ Genel Müdürlüğünden anlamlı bir destek geldi. Yapılan 1.5 aylık çalışma sonunda 52 personel sigarayı bıraktı.

OSKİ personelinin güzel bir jest yaparak iyilik hareketi başlattığını ifade eden Başkan Enver Yılmaz, sigaranın insan vücuduna ciddi zarar verdiğine dikkat çekerek bu iradeyi gösteren personelleri tebrik etti. Sigarayı bırakan personele teşekkür eden Başkan Yılmaz, "Sizlerin marifetiyle güzel bir jest ve iyilik hareketi ortaya konuldu. Sigara alışkanlığını bıraktıktan sonra,bu zararlı maddeyi bu zamana kadar neden içtiğinize dair iyi bir sorgulama yapacaksınız. Bedenimizi ve psikolojimizi telafisi iyi olmayan noktalara kadar götürebiliyor. Bu nedenle sigaradan vazgeçmek için önemli bir irade göstermeliyiz. Kendinize iyi bir jest yaptınız. Kurumumuzda yaptığınız bu çalışma için teşekkür ediyor, bu iradeyi gösterdiğiniz için de kutluyorum" dedi.

1.5 aydır OSKİ Genel Müdürlüğünde bir çalışma yaptıklarını söyleyen Genel Müdürü Fatih Yürük, "Daire başkanlarımız ve şube müdürlerimizle görüştük. Sigarayı bırakan ve bırakma niyeti olan arkadaşlarımızdan liste yapmalarını istedik. 52 kişi artık hiç sigara içmeyeceğine dair bize söz verdi. Teknik bir kurum olan OSKİ Genel Müdürlüğü olarak, böyle sosyal bir proje gerçekleştirmeyi ve bir iyilik hareketi yapmayı uygun gördük" diye konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediyesinde 52 Personel Törenle Sigarayı Bıraktı

Ordu Büyükşehir Belediyesinde 52 Personel Törenle Sigarayı Bıraktı

Ordu Büyükşehir Belediyesinde 52 Personel Törenle Sigarayı Bıraktı

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