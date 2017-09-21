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Ordu Çevre Yolu’na Heyelan Engeli

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Ordu Çevre Yolu’na Heyelan Engeli
Ordu'da yapımına yaklaşık 4 yıl önce başlanan Ordu Çevre Yolu'nun açılması heyelan sebebiyle sürekli sarkıyor.

Ordu'da yapımına yaklaşık 4 yıl önce başlanan Ordu Çevre Yolu'nun açılması heyelan sebebiyle sürekli sarkıyor.

Karadeniz'in sarp ve geçit vermeyen dağlarında gidiş geliş toplam uzunluğu 21.4 km olan Ordu Çevre Yolu'nun 10.7 km'lik birinci etabının yüzde 95'lik bölümü tamamlandı. Fatsa-Altınordu çevre yolunun Perşembe Kavşağı'ndan başlayan ve Terzili Mahallesi sınırları içerisinden geçerek sahil yoluna bağlanacak olan birinci etapta toplam uzunluğu 6.5 km olan 3 adet çift tünel, uzunluğu 44 metre olan bir köprü, uzunluğu 2.5 km olan 5 adet çift köprü, 2 tanesi köprülü olmak üzere 6 adet kavşak bulunuyor. Tünel ve viyadüklerdeki asfalt serimi tamamlanırken yapımı tamamlanan Öceli Tüneli çıkışı ile Öceli-1 Viyadüğü arasındaki kesimde geçen yıl Ağustos ayında yaşanan heyelan çalışmaları sürekli sarkıttı. İhaleyi alan firma söz konusu alandaki heyelanı önlemek için yılbaşından bu yana uğraşmasına rağmen heyelan sebebiyle yolda sürekli aşınma meydana geldi. Firma tarafından heyelan ıslahı için Öceli Tüneli çıkışına 399 adet, Öceli 1 Viyadüğü bölümüne 162 koruma kazığı çakıldı. Ancak söz konusu alanda bu kez tekrar aşınma yaşandı.

AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak ile Metin Gündoğdu, çevre yolunun heyelanlı bölgesinde incelemede bulundu. Burada gazetecilere bir açıklama yapan AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, çevre yolunda yoğun bir çalışma olduğunu ancak Ağustos ayında Öceli Tüneli çıkışında bir heyelan yaşandığını ve yolun bu kısmının kullanılmaz hale geldiğini söyledi. Milletvekili Çanak, "Geçen yıl Ağustos ayında bir heyelan afeti oldu. Şu anda Karayolları kontrolünde fore kazık çakılmak suretiyle zemin sağlamlaştırılmasına çalışılıyor. Bu durum hizmetin uzamasına sebep oldu. Şehir içi trafiği gerçekten çok ciddi bir sıkıntı oluşturuyor. Bunun için heyelan afetine karşı önlem alarak yolu erken açmaya çalışacağız. Bizim hedefimiz yıl sonuna kadar birinci etabı açarak en azından şehir içi trafiği rahatlatmaktı. Ancak afet nedeniyle bu süreç uzayacak. Önceliğimiz bu birinci etabı sağ salim sağlam bir şekilde tamamlayarak açılmasını sağlamak olacak" dedi.

Milletvekili Çanak, yolun ikinci etabının ihale edilerek sözleşmesinin imzalandığını da sözlerine ekledi.

Yapımına 2012 yılında başlanan Ordu Çevre Yolu'nun tamamının 1 milyar 200 milyon liraya mal olacak. Bu rakam dünyanın 3., Avrupa ve Türkiye'nin ilk denize dolgu olan ve 350 milyon liraya mal olan Ordu-Giresun Havalimanının 4 katına eşdeğer bir yatırım olarak görülüyor. Çevre yolunun halen inşaatı süren birinci etabı için şu anada kadar 650 milyon lira harcandığı belirtildi.

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