Ordu Çevre Yolu'na heyelan engeli

Ordu’da yapımına yaklaşık 4 yıl önce başlanan Ordu Çevre Yolu’nun açılması heyelan sebebiyle sürekli sarkıyor. AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak ile Metin Gündoğdu, heyelanlı bölgeyi inceledi

Karadeniz’in sarp ve geçit vermeyen dağlarında gidiş geliş toplam uzunluğu 21.4 km olan Ordu Çevre Yolu'nun 10.7 km’lik birinci etabının yüzde 95’lik bölümü tamamlandı.

Tünel ve viyadüklerdeki asfalt serimi tamamlanırken yapımı tamamlanan Öceli Tüneli çıkışı ile Öceli-1 Viyadüğü arasındaki kesimde geçen yıl Ağustos ayında yaşanan heyelan çalışmaları sürekli sarkıttı. İhaleyi alan firma, alandaki heyelanı önlemek için yılbaşından bu yana uğraşmasına rağmen heyelan sebebiyle yolda sürekli aşınma meydana geldi. Firma tarafından heyelan ıslahı için Öceli Tüneli çıkışına 399 adet, Öceli 1 Viyadüğü bölümüne 162 koruma kazığı çakıldı. Ancak söz konusu alanda bu kez tekrar aşınma yaşandı.

AÇILIŞ SÜRECİ UZAYACAK

AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak ile Metin Gündoğdu, çevre yolunun heyelanlı bölgesinde incelemede bulundu. Milletvekili Çanak, heyelan nedeniyle yolun bir kısmının kullanılmaz hale geldiğini söyledi. Milletvekili Çanak, "Şehir içi trafiği gerçekten çok ciddi bir sıkıntı oluşturuyor. Bizim hedefimiz yıl sonuna kadar birinci etabı açarak en azından şehir içi trafiği rahatlatmaktı. Ancak afet nedeniyle bu süreç uzayacak. Önceliğimiz bu birinci etabı sağ salim, sağlam bir şekilde tamamlayarak açılmasını sağlamak olacak" dedi. Milletvekili Çanak, yolun ikinci etabının ihale edilerek sözleşmesinin imzalandığını da sözlerine ekledi.

Fatsa-Altınordu Çevre Yolu'nun Perşembe Kavşağı'ndan başlayan ve Terzili Mahallesi sınırları içerisinden geçerek Sahil Yolu'na bağlanacak olan birinci etapta, toplam uzunluğu 6.5 km olan 3 adet çift tünel, uzunluğu 44 metre olan bir köprü, uzunluğu 2.5 km olan 5 adet çift köprü, 2 tanesi köprülü olmak üzere 6 adet kavşak bulunuyor.