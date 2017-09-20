Ordu-giresun Arasında Yapılan "Fındık İçin Adalet Yürüyüşü" 3. Gününde Tamamlandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından fındık fiyatlarındaki düşüşü protesto emek amacıyla düzenlenen ve önceki gün Ordu'dan başlayan "Fındık için...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından fındık fiyatlarındaki düşüşü protesto emek amacıyla düzenlenen ve önceki gün Ordu'dan başlayan "Fındık için Adalet Yürüyüşü" bugün yaklaşık 47 km'nin sonunda Giresun Meydanı'nda tamamlandı.

İlk gün Ordu'dan Giresun'un Piraziz ilçesine kadar yürüyen grup, dün bu ilçeden yaklaşık 19 kilometre yol kat edilerek Giresun'un Yalıköy köyü Erikliman mevkiine ulaştı. Giresun'a ulaşmak için bugün yaklaşık 6 kilometrelik mesafe için saat 15.00'da yürüyüşe başlayan grup, saat 17.30 sıralarında Giresun Meydanı'na ulaştı.

Havayolu ile mitinge katılmak üzere Trabzon'a gelen ve buradan karayolu ile Giresun'a geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beklenen aksine "Fındık için adalet Yürüyüşü'ne katılmayarak bir otelde dinlenerek yürüyüşün bitmesini bekledi.