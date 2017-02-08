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Ordu-Giresun Havalimanı 17. sıraya yükseldi

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Ordu-Giresun Havalimanı 17. sıraya yükseldi
Türkiye’nin, deniz üzerine dolgu sistemiyle ilk inşa dilen Ordu-Giresun Havalimanı, yolcu sayısı bakımından 20'nci sıradan 17'nci sıraya yükseldi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), Ocak 2017 ayına ait havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde yüzde 1.7 oranında düşüş yaşanırken, Ordu-Giresun Havalimanı'nda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artış sağladı. İstatistiklere göre 2016 yılında taşınan yolcu sayısı ile Türkiye’de kullanılan havalimanları içerisinde 20. sırada yer alan Ordu-Giresun Havalimanı, Ocak ayı sonu rakamlarına göre 17. sıraya yükseldi.

İLAVE SEFERLER BAŞLIYOR
Ocak 2017 döneminde Ordu-Giresun Havalimanından 2 bin 826’sı yurt dışı olmak üzere toplam 66 bin 134 yolcu yararlandı. Geçen yıl aynı dönemde 50 bin 807 yolcuya hizmet verilmişti. Geçen yıl Ocak ayında 382 sefer düzenlenirken bu yıl aynı döneminde sefer sayısı 524 olarak gerçekleşti. Ordu Giresun Havalimanında 1 Mart tarihinden itibaren yeni seferler geliyor. Samsun-Çarşamba Havalimanının 3 ay süreyle kapatılacak olması nedeniyle THY, Anadolu Jet ve Pegasus ilave seferler başlatacak. Onurair, İstanbul-Atatürk Havalimanına, Sunexpres’te Almanya’da 4 ayrı noktaya uçacak.

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