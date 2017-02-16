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Ordu-Giresun Havayolu, turizme ivem kazandırdı

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Ordu-Giresun Havayolu, turizme ivem kazandırdı
Ordu-Giresun Havaalanı'nın yapılmasının ardından Giresun’da yaz ve kış turizmi her geçen gün ivme kazanmayı sürdürüyor

Giresun Valisi Hasan Karahan'nın talimatları ile çalışmalarını sürdüren Turizm Altyapı Hizmet Birliği, adanın turizme açılması ve yaylalarda kar festivalinin yapılmaya başlanmasının ardından Giresun turizminin iyi bir noktaya gelmeye başladığını bildirdi.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada; turizm alanında bir süredir Kıbrıs ve İran pazarı üzerinde çalışmalarını sürdüren Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliğinin ve Giresun'daki bir acentenin de ticari faaliyetleri neticesinde Kıbrıs'tan hafta sonları uçakla turların başladığı müjdesi verildi.

Açıklamada, “Giresun'daki seyahat acentelerimizin Kıbrıs seyahat acenteleri ile yapmış oldukları girişimler neticesinde Kıbrıs'tan Giresun’umuza hafta sonları uçakla turlar başladı. İran pazarı da bizim için çok önemli İran ile ilgili de çalışmaları başlattık. Artık Giresun’un da doğal güzellikleri turizmden hak ettiği payı alacaktır. Özellikle havaalanını açılması turizm potansiyelimizin yükselmesinde katkı sağlamıştır. Bu durumun her geçen gün daha da artarak devam edeceğinden umutluyuz” denildi.

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