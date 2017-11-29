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Ordu Heyelan Kıskacında

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Ordu Heyelan Kıskacında
Ordu Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Işık, Ordu'da son 50 yıldır en çok yaşanan doğa olayının heyelan olduğunu söyledi.

Ordu Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Işık, Ordu'da son 50 yıldır en çok yaşanan doğa olayının heyelan olduğunu söyledi.

Osman Işık yaptığı açıklamada, Ordu'nun iç kesimlerinin birinci derecede deprem kuşağında yer aldığını söyleyerek, sadece sahil kesimindeki ilçelerin 3. dereceden deprem kuşağında olduğunu belirtti. Ordu'da son 50 yıldır en çok yaşanan doğa olayının heyelan olduğunu kaydeden Işık, "Heyelan, birinci önceliğimizdir. İkincisi kaya düşmesi, üçüncüsü su baskını, dördüncüsü ise İkizce ilçemizde yaşanan çığ olayıdır" dedi.

Işık, "Heyelan afetinin en çok yaşandığı yerler Altınordu, Ünye, Perşembe, Korgan, Gölköy, Fatsa ve Akkuş İlçelerimizdir. Kaya düşme olaylarında ise Altınordu, Ulubey ve Mesudiye ilçeleri öne çıkarken, Ünye Perşembe, Korgan, Gölköy, Fatsa, Altınordu, Akkuş ve Aybastı'da afet olayları yüksektir" şeklinde konuştu.

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