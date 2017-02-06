Ordu Kitap Okuyor

Ordu'da sosyal medya ve internete rağmen kütüphaneden ve ödünç kitap alma servisinden yararlananların sayısı her geçen gün artıyor.

Ordu'da sosyal medya ve internete rağmen kütüphaneden ve ödünç kitap alma servisinden yararlananların sayısı her geçen gün artıyor.

Ordu Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, günlük gazete, dergi gibi yayın alım sayısının artması, önde gelen yazarların yeni çıkan eserlerinin kazandırılmasıyla kütüphaneye ilginin arttığına dikkat çekti. Özellikle genç kuşağın kütüphaneyi sevmeye başladığını belirten Uğur Toparlak, ilçelerde 19, kırsal alanda büyük yerleşim birimlerinde 3 ve 1 adet gezici kütüphane ile birlikte 23 kütüphaneye sahip olduklarını belirtti.

Bu kütüphanelerde toplam 302 bin 263 kitap bulunduğunu vurgulayan Toparlak, "2016 yılında 23 kütüphanemizden yararlanan okuyucu sayısı 435 bin 642 oldu. Halen kayıtlı üye sayısı ise 15 bin 722'yi buldu" dedi.

Kütüphaneler için en önemli olan konunun "ödünç kitap servisinden yararlananların sayısı" olduğunu kaydeden Toparlak, "Ödünç kitap sayısı arttıkça okuyucu sayısı artacak ve kitap okuma özendirilecektir. Özellikle bu konuya önem veriyoruz. 2016 yılında yaklaşık 150 bin kitap ödünç kitap verildi. Altınordu ilçesinde bulunan Gazi Halk Kütüphanesinden verilen ödünç kitap sayısı 47 bin 855, diğer ilçe kütüphanelerinden verilen kitap sayısı toplam 82 bin 499, Gezici Halk Kütüphanesinden ödünç verilen kitap sayısı ise 19 bin 587 oldu" diye konuştu.