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Ordu Park AVM Projesi'nde kasamızdan para çıkmayacak

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Ordu Park AVM Projesi'nde kasamızdan para çıkmayacak
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, "Ordu’nun yıllardır özlemle beklediği Ordu Park AVM Projesi'nde büyükşehrin kasasından hiç para çıkmayacak, 130 milyon liralık kira geliri elde edilecek" dedi

Ordu'ya yapılacak Ordu Park AVM Projesi'nin ihalesini gerçekleştirdiklerini belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, "Ordu’nun yıllardır özlemle beklediği AVM Projesi, 175 milyon liraya mal olacak. Büyükşehrin kasasından hiç para çıkmadan yüklenici firma tarafından yapılacak. 30 yılın sonunda AVM, hem Büyükşehir Belediyemize kalacak hem de 130 milyon liralık kira geliri elde edilecek" dedi.

"Her yıl 10 milyon kişinin ziyaret edeceğinin öngörüldüğü AVM, Ordu’nun dışında Samsun, Trabzon ve Giresun gibi illere de hizmet verecek" diyen Yılmaz, "43 bin metrekare kiralanabilir alana sahip olacak AVM, Karadeniz’in en büyük alışveriş merkezi ve bölgemizin göz bebeği olacak" şeklinde konuştu. Başkan Yılmaz, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında TOKİ’yle yapacakları 311 Konutluk Toplu Konut Projesi’nde de inşaatın hızla devam ettiğini kaydetti.

Başkan Yılmaz, "Sağlık Bakanımız Recep Akdağ’ın ilimizi ziyareti sırasında Ordumuza şehir hastanesinin yapılacağı yönündeki açıklaması bizleri mutlu etti" dedi.

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