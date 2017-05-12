  • BIST 94.892
  • Altın 141,429
  • Dolar 3,5761
  • Euro 3,9055
  • Samsun 20 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 23 °C
  • İzmir 29 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 24 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 16 °C

Ordu Stadına İlk Kazma Vuruluyor

» »
Ordu Stadına İlk Kazma Vuruluyor
Gençlik ve Spor Bakanlığının yatırım programına aldığı, 100 milyon liralık bütçesiyle resmi gazetede yayımlanan tek yatırım olan Ordu Stadyumu için...

Gençlik ve Spor Bakanlığının yatırım programına aldığı, 100 milyon liralık bütçesiyle resmi gazetede yayımlanan tek yatırım olan Ordu Stadyumu için tüm prosedürler tamamlandı.

Durugöl Spor Tesisleri'nin bulunduğu alanda inşa edilecek 20 bin seyirci kapasiteli, 53 bin 952 metrekare alanda yapılacak ve spor kompleksi olarak inşa edilecek stadyum için ilk kazma Salı günü vuruluyor. Orduspor tesislerinin bulunduğu alanı da kapsayan yeni stadyum 400 günde tamamlanacak.

Bu arada tesisin yıkılacak olması sebebiyle taşınması gündeme gelen BAL takımı Orduspor, şehir merkezindeki eski kulüp binasına taşınacak. Takım ise gelecek sezon DSİ tesislerinde konaklayacak.

Ordu Valiliği ve Ordu Büyükşehir Belediyesi, BAL takımı Orduspor'un mağdur olmaması için kulüp yönetimi ile bir mutabakata vardı. Varılan mutabakata göre, Orduspor'a önümüzdeki sezon 1 Eylül 2017 tarihi itibariyle DSİ'nin orta katında bulunan 11 odalı ve 26 yataklı alan tahsis edilecek. DSİ'de kaldığı süre içerisinde konaklama, yiyecek, temizli, çamaşır ve takımın ulaşımı ile ilgili giderlerin Büyükşehir Belediye Başkanlığınca karşılanacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce şehir merkezindeki eski kulüp binasının bakım ve onarımı yapılarak Orduspor'a verilecek. Kulüp Binasında demirbaş eşya ve diğer donanım malzemelerinin Büyükşehir Belediye Başkanlığınca kayıt altına alınarak belirlenen bir depoya taşınması ve muhafaza altına alınması sağlanacak.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ordu Stadına İlk Kazma Vuruluyor12 Mayıs 2017 Cuma 18:09
  • Kupasını Annesine Armağan Etti12 Mayıs 2017 Cuma 18:09
  • Öğrenciler İçin "Meslek Tanıtım Günü" Düzenlendi12 Mayıs 2017 Cuma 18:09
  • İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Ağrı’da12 Mayıs 2017 Cuma 18:09
  • İzmir’de Mükemmelliği Arayış Sempozyumu Başlıyor12 Mayıs 2017 Cuma 18:09
  • Bakan Eroğlu’dan Manavgat’a Su Müjdesi12 Mayıs 2017 Cuma 18:09
  • Köy Muhtarlarından Çedaş’a Teşekkür Plaketi12 Mayıs 2017 Cuma 18:09
  • Bartın’da Dünya Hemşireler Günü Kutlandı12 Mayıs 2017 Cuma 18:09
  • Çelikhan Pınarbaşı Beldesine Cemevi Yapıldı12 Mayıs 2017 Cuma 18:09
  • Paletli Yüzme Yarışlarında İkinci Gün Müsabakaları Tamamlandı12 Mayıs 2017 Cuma 18:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti