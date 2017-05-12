Ordu Stadına İlk Kazma Vuruluyor

Gençlik ve Spor Bakanlığının yatırım programına aldığı, 100 milyon liralık bütçesiyle resmi gazetede yayımlanan tek yatırım olan Ordu Stadyumu için...

Gençlik ve Spor Bakanlığının yatırım programına aldığı, 100 milyon liralık bütçesiyle resmi gazetede yayımlanan tek yatırım olan Ordu Stadyumu için tüm prosedürler tamamlandı.

Durugöl Spor Tesisleri'nin bulunduğu alanda inşa edilecek 20 bin seyirci kapasiteli, 53 bin 952 metrekare alanda yapılacak ve spor kompleksi olarak inşa edilecek stadyum için ilk kazma Salı günü vuruluyor. Orduspor tesislerinin bulunduğu alanı da kapsayan yeni stadyum 400 günde tamamlanacak.

Bu arada tesisin yıkılacak olması sebebiyle taşınması gündeme gelen BAL takımı Orduspor, şehir merkezindeki eski kulüp binasına taşınacak. Takım ise gelecek sezon DSİ tesislerinde konaklayacak.

Ordu Valiliği ve Ordu Büyükşehir Belediyesi, BAL takımı Orduspor'un mağdur olmaması için kulüp yönetimi ile bir mutabakata vardı. Varılan mutabakata göre, Orduspor'a önümüzdeki sezon 1 Eylül 2017 tarihi itibariyle DSİ'nin orta katında bulunan 11 odalı ve 26 yataklı alan tahsis edilecek. DSİ'de kaldığı süre içerisinde konaklama, yiyecek, temizli, çamaşır ve takımın ulaşımı ile ilgili giderlerin Büyükşehir Belediye Başkanlığınca karşılanacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce şehir merkezindeki eski kulüp binasının bakım ve onarımı yapılarak Orduspor'a verilecek. Kulüp Binasında demirbaş eşya ve diğer donanım malzemelerinin Büyükşehir Belediye Başkanlığınca kayıt altına alınarak belirlenen bir depoya taşınması ve muhafaza altına alınması sağlanacak.