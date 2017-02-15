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Ordu'da 87 köy yolu kapalı

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Ordu'da 87 köy yolu kapalı
Ordu'da kar yağışı nedeniyle 87 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, 350 personel, 282 araç ve iş makinesiyle sahada olduklarını kaydetti

Ordu'da kar yağışı nedeniyle 87 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı bildiren Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, kar yağışının aralıklarla etkili olduğu bölgelerde yol açma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Karla mücadele sürecinde birçok hastanın, tedavisinin yapılması için sağlık kuruluşlarına ulaştırıldığını vurgulayan Yılmaz, kış aylarıyla birlikte zaman zaman yoğunlaşan ve bölgemizi de etkisi altına alan kar yağışının belediye ekiplerinin gece gündüz verdiği hizmet sonrasında çile olmaktan çıktığını kaydetti.

KAR YÜKSEKLİĞİ 65 CM 
Başkan Yılmaz, 350 personel, 282 araç ve iş makinesiyle karla mücadelesini sürdüren ekiplerin son iki gündür özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte kapanan yolları açarak 18 hastayı sağlık kuruluşlarına ulaştırdığını 14 cenazenin defin işlemine yardımcı olduğunu kaydetti. Kent genelinde kar kalınlığının ortalama 30 santimetre, Altınordu, Perşembe ve Fatsa'nın yüksek kesimlerinde 50 santimetre, Çatalpınar ve Çamaş'ta ise yer yer 65 santimetre olarak ölçüldüğünü aktaran Yılmaz, vatandaşların olumsuz herhangi bir durumda Büyükşehir Belediyesinin 444 1 052 numaralı çağrı merkezini arayabileceğini ifade etti. 

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