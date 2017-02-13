Ordu’da 899 Olayda 24 Tutuklama

Ordu'da Ocak ayı içerisinde meydan gelen 899 asayiş olayında haklarında işlem yapılan bin 475 şahıstan 24'ü tutuklandı.

Ordu'da Ocak ayı içerisinde meydan gelen 899 asayiş olayında haklarında işlem yapılan bin 475 şahıstan 24'ü tutuklandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Ocak ayı içerisinde kişilere karşı 453, mal varlığına karşı 139, topluma karşı 92, millete ve devlete karşı 18, takibi gereken 197 olmak üzere toplam 899 olay meydana geldi. Bu olaylarla ilgili toplam bin 475 şüpheli şahsa işlem yapılırken yapılan soruşturmalar kapsamında adli makamlar tarafından 22 şahsa adli kontrol kararı verildi. Bu adli işlemler sonunda 24 şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yine bu olaylarda 12 adet tabanca, 8 adet tüfek, 8 adet kurusıkı tabanca, 7 bıçak, 169 bin 857 TL para, 3 adet şans oyun makinesi, 136 adet iskambil kağıdı ve 110 adet çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi. Haklarında adli makamlarca yakalama emri bulunan 110 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Ayrıca yapılan huzur uygulamalarında ise 2 bin 123 umuma açık iş yeri kontrol edilirken 16 bin 733 şahıs incelendi. 53 iş yerine ve 75 şahsa idari işlem yapılırken 1 aranan şahıs yakalandı. Bu uygulamalarda arıca 3 silah ele geçirildi.