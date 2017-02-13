  • BIST 88.685
  • Altın 144,984
  • Dolar 3,6784
  • Euro 3,9079
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 1 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 6 °C
  • Güçlü ve lider Türkiye bazılarını telaşlandırdı
  • Mide küçültmede bir ölüm daha
  • GAZ KABUSUNA SORUŞTURMA
  • Güçlü ve lider Türkiye bazılarını telaşlandırdı
  • Mide küçültmede bir ölüm daha
  • GAZ KABUSUNA SORUŞTURMA
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Ordu’da 899 Olayda 24 Tutuklama

» »
Ordu’da 899 Olayda 24 Tutuklama
Ordu'da Ocak ayı içerisinde meydan gelen 899 asayiş olayında haklarında işlem yapılan bin 475 şahıstan 24'ü tutuklandı.

Ordu'da Ocak ayı içerisinde meydan gelen 899 asayiş olayında haklarında işlem yapılan bin 475 şahıstan 24'ü tutuklandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Ocak ayı içerisinde kişilere karşı 453, mal varlığına karşı 139, topluma karşı 92, millete ve devlete karşı 18, takibi gereken 197 olmak üzere toplam 899 olay meydana geldi. Bu olaylarla ilgili toplam bin 475 şüpheli şahsa işlem yapılırken yapılan soruşturmalar kapsamında adli makamlar tarafından 22 şahsa adli kontrol kararı verildi. Bu adli işlemler sonunda 24 şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yine bu olaylarda 12 adet tabanca, 8 adet tüfek, 8 adet kurusıkı tabanca, 7 bıçak, 169 bin 857 TL para, 3 adet şans oyun makinesi, 136 adet iskambil kağıdı ve 110 adet çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi. Haklarında adli makamlarca yakalama emri bulunan 110 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Ayrıca yapılan huzur uygulamalarında ise 2 bin 123 umuma açık iş yeri kontrol edilirken 16 bin 733 şahıs incelendi. 53 iş yerine ve 75 şahsa idari işlem yapılırken 1 aranan şahıs yakalandı. Bu uygulamalarda arıca 3 silah ele geçirildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Evinde Yarım Kilo Bonzai Ele Geçen Şahıs Tutuklandı13 Şubat 2017 Pazartesi 15:58
  • Muş’ta Terör Operasyonu: 10 Gözaltı13 Şubat 2017 Pazartesi 15:58
  • İç Çamaşırında Bonzai Ele Geçen Genç Tutuklandı13 Şubat 2017 Pazartesi 15:58
  • Ağrı’da Semt Pazarının Çatısı Çöktü13 Şubat 2017 Pazartesi 15:53
  • Lastiği Patlayan Araç Kaza Yaptı13 Şubat 2017 Pazartesi 15:53
  • Eskişehir Jandarmasından “Şok Uygulama”13 Şubat 2017 Pazartesi 15:48
  • Bolu’da Fetö Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı13 Şubat 2017 Pazartesi 15:38
  • Kız Arkadaşını Öldüren Sanığın Tutukluluk Halinin Devamına Karar Verildi13 Şubat 2017 Pazartesi 15:38
  • Sökümü Yapılan Zift Tankı Alev Aldı13 Şubat 2017 Pazartesi 15:38
  • Uyuşturucu Madde Ticareti Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı13 Şubat 2017 Pazartesi 15:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti