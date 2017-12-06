Ordu’da Ahır Yangını: 1 Ölü

Ordu'nun Altnordu ilçesinde çıkan ahır yangınında 1 kişi hayatını kaybetti, 15 büyükbaş hayvan da telef oldu.

Ordu'nun Altnordu ilçesinde çıkan ahır yangınında 1 kişi hayatını kaybetti, 15 büyükbaş hayvan da telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde Hayati Özata'ya ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bu sırada yangına müdahalede bulunmak isteyen Hayati Özata'nın oğlu Güçlü Özata (37) ahırdaki hayvanları kurtarmak isterken vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Güçlü Özata kurtarılamadı.

Ahır yangınında 15 büyükbaş hayvan telef olurken, yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alındı.