  • BIST 87.765
  • Altın 145,591
  • Dolar 3,5962
  • Euro 3,8124
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 8 °C

Ordu’da "Anne Üniversitesi" Başlıyor

» »
Ordu’da "Anne Üniversitesi" Başlıyor
Altınordu Belediyesi ve Ordu Üniversitesi(ODÜ) işbirliği ile "Anne Üniversitesi" projesi hayata geçiyor.

Altınordu Belediyesi ve Ordu Üniversitesi(ODÜ) işbirliği ile "Anne Üniversitesi" projesi hayata geçiyor.

Altınordu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, annelerin kendini tanıması, geliştirmesi ve bu yolla çocuklarını daha bilinçli bir şekilde eğitmesine yardımcı olmak amacıyla Ordu Üniversitesi işbirliğinde "Anne Üniversitesi" projesini hayata geçiriyor.

Anne Üniversitesi'nde anne ve anne adaylarına, Ordu Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından, insan ilişkileri ve iletişim, aile içi iletişimsizlik ve kadına yönelik şiddetin nedenleri, ailenin eğitimdeki rolü, kadının yasal hakları, kadın sağlığı konusunda bilinmesi gerekenler, çocuk gelişimi konusunda temel bilgiler, değerler eğitimi, kitle iletişim araçlarının çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri eğitimi verilecek.

"Anne ve anne adaylarına büyük katkı sağlayacak"

Ordu Üniversitesi ile gerçekleştirilen bu projenin ailelere büyük katkı sağlayacağını ifade eden Altınordu Belediye Başkanaı Engin Tekintaş yaptığı açıklamada, Ordu Üniversitesi ile birlikte başlatacakları proje ile aile içi eğitim başta olmak üzere, aile içi iletişim, çocuk gelişimi, çocukların eğitimi, sağlık konusunda ailelerin daha mutlu hale getirilmesi noktasında önemli bir mesafe kazandıracağını belirtti.

Tekintaş, şöyle konuştu: "Bu çerçevede Ordu Üniversitesi öğretim görevlilerinin vereceği derslerin sonunda katılımcılara sertifikaları verilecektir. Bu güzel çalışmayı iki kurum arasında sürdürmeye devam edeceğiz. İlk uygulaması 8 Mart itibariyle başlayacak ve bu tarihe kadar başvurular alınacak. Maksimum 30 katılımcı ile proje gerçekleşecektir. Anne Üniversitesinde 8 haftalık bir eğitim süreci olacak. Proje için anne ya da anne adayları başvurularını belediyemizin resmi web sitesi olan "www. altinordu.bel.tr" adresinden ya da Altınordu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze direkt olarak yapabilirler. Ordu Üniversitemize iş birliği dolayısıyla teşekkür ediyorum."

Ordu’da "Anne Üniversitesi" Başlıyor

Ordu’da "Anne Üniversitesi" Başlıyor

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hilvan Myo’da Eğitim Ve Motivasyon Konulu Konferans Düzenlendi27 Şubat 2017 Pazartesi 17:28
  • Kaymakam Kaya Küçük Sanayi Sitesinde İncelemelerde Bulundu27 Şubat 2017 Pazartesi 17:28
  • 10 Suçtan Aranan Şüpheli Kardeşinin Kimliğiyle Yakalandı27 Şubat 2017 Pazartesi 17:28
  • Hızlı Olduğu İddia Edilen Pikap, Alt Geçit Girişinde Yan Yattı: 3 Yaralı27 Şubat 2017 Pazartesi 17:28
  • Taşçı: “Her ’Evet’ Oyu, Aydınlığa Atılmış Bir Adımdır”27 Şubat 2017 Pazartesi 17:23
  • ‘Antalya Buğdayını Arıyor’ Projesi27 Şubat 2017 Pazartesi 17:23
  • Vali Aktaş’a Vergi Haftası Ziyareti27 Şubat 2017 Pazartesi 17:18
  • Uluslararası Çocuk Resim Yarışması Sergisi Açıldı27 Şubat 2017 Pazartesi 17:13
  • Bilecikspor Başkanı Cinoğlu, Tekrar Dp’nin Mkk Üyeliğine Seçildi27 Şubat 2017 Pazartesi 17:13
  • Necmettin Erbakan Nazilli’de Dualarla Anıldı27 Şubat 2017 Pazartesi 17:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti