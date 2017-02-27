Ordu’da "Anne Üniversitesi" Başlıyor

Altınordu Belediyesi ve Ordu Üniversitesi(ODÜ) işbirliği ile "Anne Üniversitesi" projesi hayata geçiyor.

Altınordu Belediyesi ve Ordu Üniversitesi(ODÜ) işbirliği ile "Anne Üniversitesi" projesi hayata geçiyor.

Altınordu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, annelerin kendini tanıması, geliştirmesi ve bu yolla çocuklarını daha bilinçli bir şekilde eğitmesine yardımcı olmak amacıyla Ordu Üniversitesi işbirliğinde "Anne Üniversitesi" projesini hayata geçiriyor.

Anne Üniversitesi'nde anne ve anne adaylarına, Ordu Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından, insan ilişkileri ve iletişim, aile içi iletişimsizlik ve kadına yönelik şiddetin nedenleri, ailenin eğitimdeki rolü, kadının yasal hakları, kadın sağlığı konusunda bilinmesi gerekenler, çocuk gelişimi konusunda temel bilgiler, değerler eğitimi, kitle iletişim araçlarının çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri eğitimi verilecek.

"Anne ve anne adaylarına büyük katkı sağlayacak"

Ordu Üniversitesi ile gerçekleştirilen bu projenin ailelere büyük katkı sağlayacağını ifade eden Altınordu Belediye Başkanaı Engin Tekintaş yaptığı açıklamada, Ordu Üniversitesi ile birlikte başlatacakları proje ile aile içi eğitim başta olmak üzere, aile içi iletişim, çocuk gelişimi, çocukların eğitimi, sağlık konusunda ailelerin daha mutlu hale getirilmesi noktasında önemli bir mesafe kazandıracağını belirtti.

Tekintaş, şöyle konuştu: "Bu çerçevede Ordu Üniversitesi öğretim görevlilerinin vereceği derslerin sonunda katılımcılara sertifikaları verilecektir. Bu güzel çalışmayı iki kurum arasında sürdürmeye devam edeceğiz. İlk uygulaması 8 Mart itibariyle başlayacak ve bu tarihe kadar başvurular alınacak. Maksimum 30 katılımcı ile proje gerçekleşecektir. Anne Üniversitesinde 8 haftalık bir eğitim süreci olacak. Proje için anne ya da anne adayları başvurularını belediyemizin resmi web sitesi olan "www. altinordu.bel.tr" adresinden ya da Altınordu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze direkt olarak yapabilirler. Ordu Üniversitemize iş birliği dolayısıyla teşekkür ediyorum."