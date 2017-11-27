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Ordu’da Bir Kişi Aracında Bıçaklanarak Öldürüldü

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Ordu’da Bir Kişi Aracında Bıçaklanarak Öldürüldü
Ordu'da bir kişi aracında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Ordu'da bir kişi aracında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bir sitenin içerisinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, kapısı açık aracın içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar olayı polise haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede aracı içerisinde bıçaklanarak öldürülen şahsın Şafak Şenel (40) olduğu belirlendi. Aracın içerisinde veya etrafında herhangi bir suç aletine rastlanmadı.

Ordu Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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