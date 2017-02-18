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Ordu’da Bylock Operasyonu: 22 Gözaltı

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Ordu’da Bylock Operasyonu: 22 Gözaltı
Ordu merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY)'na yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, ByLock...

Ordu merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY)'na yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, ByLock kullandıkları iddia edilen 22 kişi gözaltına alındı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 22 şüpheli için Ankara, Samsun, İstanbul, Sinop, Erzurum, Tokat, Sivas, Trabzon, Giresun, Rize ve Manisa illerindeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyonda aralarında polis ve örgütün çeşitli kurumlarında çalışan polis memuru Ali Ş., Komiser Muavini Cihan A., polis memuru Hakan S., Komiser Muavini Hakan T., esnaf polis memuru Halil K., polis memuru İlhan Ş., komiser muavini Levent B., öğretmen Lokman A., polis memuru Mehmet Oktay B., şube müdürü Muzaffer B., polis memuru Tuncay B., polis memuru Yılmaz U., öğretmen Erhan K., dershane çalışanı Fatma K., polis memuru Mesut D., eğitimci Mesut Ş., polis memuru Murat K., eğitimci Ömer A., 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ramazan C., polis memuru Salih C., pansiyoncu Semanur T. ve esnaf Yaşar E. olmak üzere 22 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında firar ettikleri belirlenen 4 kişi aranıyor

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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