Ordu’da Çığ Tatbikatı

Ordu'nun Çambaşı Yaylası'nda "Doğada Arama-Kurtarma ve Çığ Tatbikatı" düzenlendi.

Ordu'nun Çambaşı Yaylası'nda "Doğada Arama-Kurtarma ve Çığ Tatbikatı" düzenlendi.

Ordu'nun gelişen potansiyeli göz önünde bulundurularak, kamu kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin afet durumlarında imkan ve kabiliyetlerini test etmek, eksik yönlerini gidermek amacıyla düzenlenen "Doğada Arama-Kurtarma ve Çığ Tatbikatı'na İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü (UMKE), Telsiz Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC), Sağlık Arama ve Kurtarma Derneği (SAKE), Gençlik ve Spor Kulübü Arama ve Kurtarma Ekibi (RUSUMAT-4), ORKUT (Ordu Din Görevlileri Arama ve Kurtarma Timi) ile KARDAK (Karadeniz Arama Kurtarma Derneği) ekiplerinden oluşan 69 personel katıldı. Senaryoya göre çığ altında kalan 2 kişiye ölü olarak ulaşıldığı ve 2 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı tatbikat tüm ekiplerin özverili çalışmasıyla başarılı bir şekilde tamamlandı.

Tatbikatı Kabadüz Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Mehmet Erhan Türker, Ordu İl Jandarma Komutanı Albay Sedat Sarıkaya ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Işık da izledi.