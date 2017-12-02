Ordu’da Define Kazıları Boş Çıktı

Ordu'da define bulmak amacıyla son 3 yılda 28 kişi ruhsat almasına rağmen kazılarda hiçbir bulguya rastlanmadı.

Ordu'da define bulmak amacıyla son 3 yılda 28 kişi ruhsat almasına rağmen kazılarda hiçbir bulguya rastlanmadı.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında SİT alanı ve mezarlıklar dışında define araması yapmak isteyerek Kültür ve Turizm Müdürlüğünden izin ruhsatı almak isteyenlerin beklentileri boş çıktı. 2013 yılında 11, 2014 yılında 6, 2015 yılında 6 kişiye define arama ruhsatı verilen Ordu'da 2017 yılı içerisinde bugüne kadar 5 kişi ruhsat aldı. Ancak ruhsatlı izin kapsamında yapılan kazı ve aramalarda define bulunamadı.

Ordu Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, il genelinde son üç yılda 28 kişinin define aramak izin ruhsat aldığını, ancak bu aramalarda hiçbir bulguya rastlamadıklarını söyledi.

Uğur Toparlak, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında SİT alanı ve mezarlıklar dışında define araması yapılabileceğini, bu aramalar için Kültür ve Turizm Müdürlüğünden izin alınması gerektiğini belirtti.

Defineyi bulan yarısını alabiliyor

Define aranacak yerin sahibi varsa gerçek kişi ve kurumlardan noterden tasdikli izin belgesi alınması gerektiğini, define aranan alanın iş bittikten sonra yine eski haline getirmek zorunda olduğunu vurgulayan Toparlak, aramalarda kültür ve tabiat varlığı bulunduğu takdirde aramanın derhal durdurulduğunu ve durumun Bakanlığa bildirildiğini kaydetti. Toparlak, "Define arayan kişi, bulunan kültür ve tabiat varlıkları üzerinde hiçbir hak iddia edemez. Define aramasında çıkan buluntular Bakanlıkça tayin edilecek en az üç kişilik bir uzman heyetine incelettirilir. Elde edilecek buluntular kültür ve tabiat varlığı ise müzelere, define ise Maliye ve Gümrük Bakanlığına teslim edilir. Bulunan definenin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca geçer akçe olarak değeri tespit edilir. Define Hazineye ait arazide bulunmuşsa yüzde 50'si arayıcıya, özel veya tüzel kişilere ait arazide bulunmuşsa, yüzde 40'ı arayıcıya, yüzde 10'u ise mülk sahibine verilir" dedi.

"Efsaneye göre arama yapılıyor"

Toparlak, "Ordu'da define aramaları genelde yayla, vadi, yüksek alanlarda yapılıyor. Ancak bu aramaların hiç birisi belgeye dayalı yapılmadı. Yani bir tarihi belge, kroki, harita gibi bir belgeye dayanarak yapılmadı. Sadece efsanelere hareket ediliyor. Bu aramaların hiç birisinde bir buluntuya rastlanmadı" diye konuştu.