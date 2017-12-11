Ordu'da değişim sürüyor

Ordu'da Büyükşehir Belediyesi'nin Süleyman Felek Caddesi üzerinde başlattığı 'yayalaştırma' ve 'dış cephe iyileştirme' çalışmaları devam ediyor.

Ordu'da Büyükşehir Belediyesi'nin Süleyman Felek Caddesi üzerinde başlattığı 'yayalaştırma' ve 'dış cephe iyileştirme' çalışmaları devam ediyor. Başkan Yılmaz, "Vatandaşlarımız için ortak yaşam alanı oluşturuyoruz" dedi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk ile birlikte araç trafiğine kapatılarak, 'yayalaştırma' çalışmalarının yapıldığı Süleyman Felek Caddesi'ndeki, değişim ve dönüşümün aralıksız devam ettiğini söyledi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Enver Yılmaz, projenin uygulandığı arterde alt yapıyı tamamlayıp zemin çalışmalarına geçtiklerini belirterek, "Uzun yıllar kentimizde kangren olmuş birçok soruna müdahale ettik. İlimizde hayata geçirdiğimiz projelerle değişim ve dönüşümde bir milat gerçekleştirdik. Ordumuzun geleceği için yaptığımız bu çalışmalar halkımızdan takdir görüyor" dedi.

BÖLGEDE DEĞİŞİM YAŞANACAK

Yayalaştırma Projesi'nin yanı sıra Köprübaşı Meydan Projesi ve Dış Cephe İyileştirme Projesi’nin tamamlanmasıyla birlikte bölgede tam bir değişimin yaşanacağının altını çizen Başkan Yılmaz, "Bu alanda yeni bir çevre düzenlemesi yaparak vatandaşlarımız için ortak yaşam alanı oluşturacağız. Yaklaşık 115 binanın dış cephesine müdahale edeceğimiz proje kapsamında, 700 metrelik uzunluğa sahip Süleyman Felek Caddesi üzerinde bulunan binaların ön cephesi ve 44 binanın da yan cepheleri yapılacak. Böylece binaların renk ve görünümleri, yayalaştırma çerçevesindeki projemizle birlikte uyumlu hale getirilecek" şeklinde konuştu.