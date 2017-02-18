Ordu’da Eski Meslekler İçin Kurs Açılacak

Ordu İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü İsa Kaymak, sanayi ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni mesleklerin ortaya çıktığını, bu sebeple kaybolmaya yüz...

Ordu İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü İsa Kaymak, sanayi ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni mesleklerin ortaya çıktığını, bu sebeple kaybolmaya yüz tutan el becerilerine dayalı mesleklerin yaşatılması konusunda kurs açacaklarını söyledi.

2016 yılı eğitim programı kapsamında 41 adet eğitim kursu açıldığını, bu yıl ise 157 adet kurs açacaklarını belirten İsa Kaymak, bu kursların içerisinde kaybolmaya yüz tutan el becerilerine dayalı meslek kursları da olduğunu söyledi. Teknolojinin gelişmesiyle el becerilerine dayalı mesleklerin gerilemesine sebep olduğunu dile getiren Kaymak, "2017 yılında 157 dalda 3 bin 360 kursiyer kontenjanına göre eğitim kursları açmayı planlıyoruz. Bu kurslar içerisinde kaybolmaya yüz tutan ahşap tekne imalatı, bakır işleme ve süslemeye dayalı kurslarda bulunuyor" dedi.

İsa Kaymak, iş gücü piyasa araştırmasına göre temininde güçlük çekilen meslek dallarında da kurslar açacaklarını vurguladı. Kaymak, "Kumaş alanında dikiş makinesi operatörü, fasulye yetiştiriciliği, garson, pazarlamacı, vinç operatörü, triko paketleme işçisi, su ürünleri gıda işletme işçisi, ütücü gibi alanlarda kurslar düzenlenecek. Bu kurslar istihdam garantili olacak" diye konuştu.

Halk Eğitim Merkezlerinde açılacak kurslar

Kaymak, 2017 yılında ilçelerde Halk Eğitim Merkezleri (HEM) bünyelerinde düzenlenecek eğitim kurslarını şöyle açıkladı:

"Ahşap boyama ve vernikleme (Ulubey HEM), Arı kovanı ve bal çıtası yapımı (Kabataş HEM), Arı yetiştiriciliği (Çatalpınar HEM), Aşçı yardımcısı (İkizce HEM), Bahçe bakım elemanı (Korgan HEM), Bakır işleri (Mesudiye HEM), Besi sığırcılığı (Perşembe HEM), Bilgisayar destekli muhasebe (Altınordu HEM), Boyacı (Altınordu HEM-Gölköy HEM), Çini işlemeci (Altınordu HEM), Doğalgaz tesisatçı (Ünye HEM), Engelli bakım elemanı (İkizce HEM), Evde çocuk bakım elemanı (Korgan HEM-Çaybaşı HEM), Hasta bakım ve hasta kabul işleri (İkizce HEM), Hasta ve yaşlı refakatçısı (Altınordu, Korgan ve Ulubey HEM), İnşaat ustacılığı (Kabadüz HEM), İş makinesi operatörü (Gölköy HEM), Kadın giysileri dikimi (Akkuş HEM), Kalay işleri (Mesudiye HEM), Kilim dokuma (Kabataş HEM), Muhasebe yardımcısı (İkizce ve Korgan HEM), Muhallebici (Perşembe HEM)Örtü altı sebzeciliği (Çatalpınar HEM), Pasta yapımı (Altınordu HEM), Sepet örücülüğü (Mesudiye HEM), Servis elemanı komisi (Ulubey HEM), Sıhhi tesisatçı (Gölköy HEM), Tarım makineleri onarımı (İkizce HEM), Tezhip (Akkuş HEM), Ütücü (Çaybaşı HEM), Zayıf akım elektrik tesisatçılığı (Ünye ve Korgan HEM)."