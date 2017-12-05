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Ordu’da evde temizlik hizmeti

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Ordu’da evde temizlik hizmeti
Ordu Büyükşehir Belediyesi 'Evde Temizlik Hizmeti Projesi' kapsamında yaşlı, engelli, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşların evlerinde detaylı temizlik hizmeti veriyor.

19 ilçede sürdürülen proje doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşlara kuaförlük hizmeti de veren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan olumlu tepkiler alıyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, sosyal belediyeciliğin farklı örneklerinden biri olarak Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projenin toplumun her kesimi tarafından takdirle karşılandığını belirtti.

2017 yılı içerisinde 96 vatandaşa toplam 813 kez evde temizlik hizmeti ve 25 vatandaşa ise düzenli olarak evde kuaförlük hizmeti verildiğini söyleyen Başkan Enver Yılmaz, “Temizlik elemanı çalıştıracak imkanı olmayan, sosyal güvencesi bulunmayan, tek başına yaşayan ve ilgilenecek kimsesi olmayan engelli ve yaşlı vatandaşlarımız tespit ediliyor. Daha sonra kuaförler ve temizlik görevlileri tarafından söz konusu vatandaşlarımızın evleri ziyaret edilerek temizlik ve kuaförlük hizmeti veriliyor” şeklinde konuştu.

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