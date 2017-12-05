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Ordu’da feci kaza:4 ölü

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Ordu’da feci kaza:4 ölü
Ordu'da kamyonetin hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Altınordu-Ulubey karayolu Eskipazar mevkisinde meydana gelen kazada, Zeki Demir yönetimindeki 52 DP 322 plakalı kamyonet, Ertan Bordanacı yönetimindeki 52 FC 827 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte hafif ticari araçta bulunan Taliye Bordanacı, Birgül Bordanacı ve ismi öğrenilemeyen iki çocuk yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Zeki Demir, Ertan Bordanacı, eşi Birgül Bordanacı ve annesi Taliye Bordanacı kurtarılamadı.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPARĞA VERİLDİLER
Kazada hayatını kaybeden aynı aileden Ertan Bordanacı, eşi Birgül Bordanacı ve büyükanneleri Taliye Bordanacı’nın cenaze namazı evlerinin önündeki köy meydanında kılındı. Bordanacı ailesinin cenazeleri, öğle vakti evin önünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye, ailenin yakınlarının yanı sıra Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ile çok sayıda vatandaş katıldı. 

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