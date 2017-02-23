Ordu’da Fetö’den 7 Tutuklama, 17 Adli Kontrol

Ordu merkezli 12 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 7'si tutuklanırken,...

Ordu merkezli 12 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 18 Şubat'ta Ordu merkezli, Ankara, Samsun, İstanbul, Sinop, Erzurum, Tokat, Sivas, Trabzon, Giresun, Rize ve Manisa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ'nün haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddia edilen, aralarında halen görevde olan polisler ile geçmişte örgütün kurumlarında çalışanlar ve esnafların olduğu şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.