Ordu'da hayvancılık sektörü gelişiyor

Ordu'da uygulanan 'Genç Çiftçi Projesi' ile hayvancılık alanında verilen destekler küçük ve büyükbaş hayvan varlığı arttırdı

Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz, Türk tarım tarihinin en önemli projelerinden olan 'Genç Çiftçileri Destekleme Projesi' kapsamında kırsaldan kente göçü önlemek ve gençlere istihdam oluşturabilmek için 2016 yılında 122 yetiştiriciye 732 büyükbaş, 47 yetiştiriciye ise bin 880 küçükbaş hayvan hibe olarak verildiğini söyledi. Yılmaz, 2017 yılında ise 58 yetiştiriciye 2 bin 146 adet küçükbaş hayvan dağıtımı yapılırken, 134 yetiştiriciye 777 adet büyükbaş hayvan hibe edildiğini aktardı.

İl Müdürü Yılmaz, "41 yetiştiricimize bin 220 adet düve verilmiş, 120 adet simental damızlık büyükbaş hayvan ithal edilerek birlik üyelerine dağıtılmıştır. Anaç koyun başına 25 TL olmak üzere, 2017 yılında ilimizde 875 yetiştiriciye yaklaşık 2 milyon TL destekleme ödemesi yapıldı. Karayaka koyun ırkında verimi artırmak ve küçükbaş yetiştiricilerinin daha çok kazanmalarını sağlamak amacıyla Halk Elinde Islah Projesi ile 80 yetiştiriciye 2 milyon 173 bin TL destekleme ödemesi yapıldı" dedi.

HAYVAN VARLIĞI ARTTI

İl Müdürü Yılmaz, destekler sayesinde Ordu'da küçük ve büyükbaş hayvan varlığının arttığını da belirterek, "2009-2010 yıllarında büyükbaş hayvan varlığımız 100 bin civarlarında iken, bugün büyükbaş hayvan varlığımız 124 bine ulaşmıştır. Aynı yıllarda küçükbaş hayvan varlığımız 80 bin civarındayken, şuan ki küçükbaş hayvan varlığımız 122 bin civarıdır. Ordu'da hayvancılık gelişim gösteren bir sektör haline gelmiştir" diye konuştu.